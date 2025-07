Pronostico Norvegia-Italia femminile: dove vederla in tv in chiaro

Norvegia-Italia è valida per i quarti di finale dell’Europeo femminile che si gioca in Svizzera: formazioni, pronostico, streaming gratis

Per le azzurre l’appuntamento è con la storia. Norvegia-Italia vale l’accesso alle semifinali dell’Europeo e mettiamolo subito in chiaro, la squadra di Soncin parte favorita. Di poco, ma parte favorita.

Sì, perché negli ultimi anni, contro una delle formazioni che abbiamo affrontato più spesso, sono venuti fuori in alcuni casi dei risultati davvero sorprendenti. Intanto lo scorso anno, proprio durante le qualificazioni alla manifestazione che si sta giocando in Svizzera, sia in casa che in trasferta la nostra nazionale ha pareggiato. E in entrambi in caso, con un po’ di qualità davanti, la vittoria sarebbe stata tranquillamente alla portata. E poi, prima di questi due incroci – parliamo dell’Algarve Cup che si gioca in Portogallo – l’Italia ha battuto la Norvegia per due a uno.

Ci credono le azzurre, ci credono tutte. E sarebbe storico ovviamente riuscire a prendersi la qualificazione. Certo, alla Norvegia bisogna fare molta attenzione perché ha vinto tutte le partite del proprio raggruppamento quindi dimostra di essere una squadra in forma. Ma se l’atteggiamento tattico sarà quello che ha sì portato alla sconfitta contro la Spagna, ma con un primo tempo giocato alla pari contro le campionesse del Mondo, allora le azzurre possono ben sperare.

E siccome Soncin non è l’ultimo arrivato, e ha capito che questa squadra con il 3-4-3 – che in fase di non possesso diventa un 5-4-1 – rende meglio, allora è evidente che le scelte sono fatte. E le azzurre possono andare avanti raggiungendo qualcosa di storico.

Come vedere Norvegia-Italia in diretta tv e in streaming

La sfida Norvegia-Italia, in programma mercoledì alle 21:00, sarà visibile in streaming gratuito sul sito della Uefa. Basterà solamente registrarsi e quindi accedere alla possibilità di vedere il match in questione senza nessun costo. Inoltre, per l’occasione così come successo per le partite del girone, la gara sarà trasmessa anche dalla Rai. In questo caso le azzurre saranno visibili su Rai 1 anziché su Rai 2.

Comparazione quote

La vittoria dell’Italia è quotata 2.50 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.85 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Almeno un gol per squadra, così come successo negli ultimi tre precedenti tra queste due formazioni. Ma l’Italia parte davvero con i favori del pronostico in questa partita e ha la possibilità di prendersi una qualificazione davvero storica in semifinale. Quindi fiducia alle azzurre. Anche se il GOL, come appena detto, ci sembra il risultato quasi sicuro.

Le probabili formazioni di Norvegia-Italia

NORVEGIA (4-3-3): Fiskerstrand; Bjelde, Mjede, Hansen, Lund; Boe Risa, Graham, Engen; Maanun, Hegerbegerg, Reiten.

ITALIA (3-4-3): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Oliviero, Caruso, Giugliano, Boattin; Cantore, Girelli, Bonansea.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2