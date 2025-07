Pronostico Sinner-Djokovic: rispetto a Parigi è un’altra storia

Sinner-Djokovic è un match valido per le semifinali di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

La semifinale più attesa, sin da quando è stato sorteggiato il tabellone. Sia Jannik Sinner che Novak Djokovic non hanno smentito i pronostici: per il secondo Slam consecutivo incroceranno le rispettive racchette nel penultimo atto del torneo, a distanza di poco più di un mese dalla semifinale del Roland Garros, dominata dall’azzurro che non concesse neppure un set al campione serbo (6-4 7-5 7-6).

A Parigi è arrivata la quinta vittoria consecutiva di Sinner su Djokovic, compresa quella nell’esibizione in Arabia Saudita al Six Kings Slam. Dallo storico successo in Coppa Davis 2023, quello dei tre match point annullati, l’attuale numero uno al mondo non ha più perso contro Nole, portandosi in vantaggio nei testa a testa (6-4). Il tabù che Sinner adesso cercherà di sfatare riguarda proprio l’erba: sui nobili prati di Wimbledon ha sempre perso contro il nativo di Belgrado. Parliamo dei quarti di finale nell’edizione 2022 e della semifinale del 2023: nella prima circostanza l’altoatesino si fece rimontare dopo essere andato in vantaggio di due set, nella seconda invece fu un match quasi senza storia, stravinto dal nativo di Belgrado.

Da quel momento, però, i rapporti di forza si sono invertiti: Sinner è cresciuto a dismisura, trasformandosi in uno dei due dominatori assoluti del circuito insieme al rivale Carlos Alcaraz; Djokovic, al contrario, sta progressivamente passando il testimone ai nuovi fenomeni, visto che le primavere, a maggio, sono diventate 38 e, giocoforza, a quell’età ci si deve anche saper “accontentare”.

Il serbo ha ancora tanta fame

Djokovic, tuttavia, non ha perso la fame di titoli. A Wimbledon ’25 l’obiettivo è raggiungere il record di Roger Federer (otto trionfi) e portare a casa il 25esimo Slam, che renderebbe ancora più straordinaria la sua epopea.

Il numero 6 al mondo ha faticato più del previsto negli ultimi due match con Alex de Minaur e Flavio Cobolli, entrambi capaci di vincere il primo set e costringerlo ad una non semplice rimonta. Il serbo, come al solito, è stato eccezionale nei momenti clou del match, vincendo i punti più importanti e scoraggiando psicologicamente gli avversari di turno. Lo ha sicuramente aiutato il servizio (69,9% dei punti con la prima). In tal senso, i quasi 14 aces di media a partita gli hanno dato una grossa mano.

Servizio che invece è stato uno dei talloni d’Achille di Sinner, che contro Grigor Dimitrov nei quarti di finale ha seriamente rischiato di abbandonare il torneo. Dopo aver scherzato gli avversari nei primi tre turni, contro il bulgaro l’azzurro è finito sotto di due set – mai così in difficoltà negli ultimi anni – anche per via di un infortunio al gomito e si è salvato “grazie” al ritiro di Dimitrov per un brutto infortunio muscolare alla spalla. Le incognite non erano poche prima del quarto con lo statunitense Ben Shelton, ma Sinner, “supportato” da una vistosa gomitiera, è tornato a “fare il Sinner” (7-6 6-4 6-4), battendo in scioltezza un avversario insidioso.

