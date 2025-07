Pronostici Wimbledon 7 luglio: Cobolli e Sonego a caccia dell’impresa

Wimbledon, oggi in campo ben tre italiani per un posto nei quarti di finale: oltre a Sinner tocca pure a Sonego e Cobolli. Tutti i pronostici.

Tre italiani sono ancora in corsa per un posto nei quarti di finale a Wimbledon. Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli hanno contribuito a scrivere un’altra pagina storica del tennis azzurro, che a questo punto del prestigioso torneo londinese non aveva mai avuto così tanti rappresentanti.

Sinner finora ha praticamente rasentato la perfezione. Ha concesso solo 17 game ai suoi avversari nelle prime tre partite, facendo addirittura meglio di Roger Federer nel 2004. Un uomo in missione, che però dovrà fare attenzione al veterano Grigor Dimitrov: pur essendo incostante rimane uno dei tennisti più belli da vedere nel circuito a livello stilistico e di colpi.

Il bulgaro è stato impeccabile nei primi tre turni, lasciando per strada a malapena un set: battere Sinner, però, in questo momento è come scalare la cima di una montagna, a meno che non ci si chiami Alcaraz. I precedenti, del resto, parlano chiaro (4-1 per l’azzurro, che non perde contro Dimitrov dal 2020). Per quanto riguarda gli altri due italiani, i bookmaker non credono che Lorenzo Sonego abbia grosse possibilità contro il big server statunitense Ben Shelton: lo statunitense, grazie al suo potentissimo servizio, è una garanzia su questa superficie ma non dovrà sottovalutare la resilienza e la caparbietà del tennista torinese, reduce da un estenuante duello con Nakashima, terminato dopo 5 ore al quinto set.

Le previsioni sugli altri match

Cobolli, invece, ha un’enorme occasione. Dopo aver travolto in tre set il numero 17 al mondo Mensik – vittoria che gli ha permesso di arrivare alle soglie della top 20 del ranking Atp – se la vedrà con il redivivo Marin Cilic, tornato a dire la sua a 36 anni nonostante venisse da mesi complicatissimi in cui aveva valutato anche l’ipotesi ritiro per via degli infortuni. Un match dal pronostico aperto tra due tennisti che appaiono in gran forma.

Oggi scende in campo anche Novak Djokovic, che per la prima volta affronterà Alex de Minaur sull’erba dopo le tre sfide tra cemento e terra rossa (2-1 per il serbo). Non ce la sentiamo di andare contro il fenomeno di Belgrado, sempre motivatissimo ed ispiratissimo a Church Road, ma l’australiano potrebbe creargli qualche problema in più rispetto ai vari Muller, Evans e Kecmanovic.

Nel singolare femminile, infine, suscita parecchia curiosità la sfida tra Mirra Andreeva ed Emma Navarro, due che non hanno tradito le attese: la teenager russa, però, oltre alla maggiore esplosività sembra aver a disposizione più frecce nel suo arco. Si profila combattuto il match tra Ekaterina Alexandrova e Belinda Bencic, con la prima comunque favorita, mentre l’ex numero uno al mondo Iga Swiatek e Liudmila Samsonova non dovrebbero avere problemi a piegare rispettivamente le sorprese Clara Tauson e Jessica Bouzas Maneiro.

Wimbledon: possibili vincenti

Shelton in Shelton-Sonego

Samsonova in Samsonova-Bouzas Maneiro

Andreeva in Andreeva-Navarro

Swiatek in Swiatek-Tauson

I pronostici sui games

Cilic-Cobolli (over 37,5)

de Minaur-Djokovic (over 31,5)

Sinner-Dimitrov (under 32,5)

Alexandrova-Bencic (over 19,5)

