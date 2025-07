Pronostici Wimbledon 6 luglio: nel femminile una tripla a quota 7,18

Wimbledon, diverse sfide interessanti nella prima tornata degli ottavi di finale: la Sabalenka non può permettersi di prendere sottogamba la Mertens.

La moria di teste di serie ha riguardato anche il tabellone del singolare femminile. Alla vigilia degli ottavi è più alto il numero di quelle già fuori dai giochi che non quello delle top player ancora in gara. Non fa parte della prima “cerchia” la numero uno al mondo Aryna Sabalenka: i dubbi non erano pochi sulla campionessa bielorussa, mai realmente performante a Wimbledon, ma finora se l’è cavata egregiamente, non lasciando per strada neanche un set nei primi tre turni.

La Sabalenka, dopo aver scansato gli ostacoli Branstine e Bouzkova, venerdì ha sbrigato in due set (7-7 6-4) la pratica Raducanu. Due ore esatte per domare la beniamina di casa, già battuta nel 2024 a Indian Wells.

Ora andrà a caccia del decimo successo in carriera contro la belga Elise Mertens, avversaria che la nativa di Minsk conosce abbastanza bene, dal momento che l’ha affrontata già 11 volte su tutte le superfici. L’ultima affermazione della classe 1996, tuttavia, risale al 2018: da allora la Sabalenka non ha più perso contro di lei. Ad aprile i testa a testa più recenti, sulla terra rossa, con la bielorussa che a Stoccarda e a Madrid si è imposta rispettivamente in due e tre set. Sull’onda della bella vittoria contro Svitolina nel terzo turno, la Mertens, pur non partendo coi favori del pronostico, potrebbe rivelarsi una bella gatta da pelare per la tennista che guarda tutti dall’alto verso il basso nel ranking Wta: previsti almeno 21 game totali.

Le previsioni sugli altri match

Una delle grandi sorprese di quest’edizione di Wimbledon è rappresentata dalla lucky loser argentina Solana Sierra: la 21enne ha ribaltato i pronostici sia contro la Boulter che contro la Bucsa e sta indubbiamente giocando il suo miglior tennis. I bookmaker non le danno fiducia contro la veterana tedesca Laura Siegemund, ma puntare sulla sudamericana potrebbe valerne la pena, considerando pure che nel 2025 la nativa di Filderstadt non ha particolarmente brillato (13 vittorie e 15 sconfitte).

Si scontreranno per la prima volta pure la britannica Sonay Kartal e la russa Anastasia Pavlyuchenkova: da una parte una tennista che è cresciuta molto negli ultimi mesi e che a Londra è riuscita a prendersi lo scalpo della Ostapenko, che l’aveva battuta pochi giorni prima ad Eastbourne; dall’altra una giocatrice che, nonostante i continui problemi fisici, è ancora in grado di dire la sua e l’ha dimostrato venerdì scorso eliminando Naomi Osaka in rimonta. Match dal pronostico aperto ma la maggiore esperienza della Pavlyuchenkova secondo noi sarà determinante.

Dovrebbe avanzare ai quarti anche la statunitense Amanda Anisimova, che nelle ultime dieci partite vanta un ottimo record di 10 vittorie e 2 sconfitte: nell’unico precedente con Linda Noskova ha perso 7-6 6-3 ma da allora è trascorso più di un anno e gli infortuni, per la tennista americana, sembrano essere ormai alle spalle.

Wimbledon: possibili vincenti

Anisimova in Noskova-Anisimova

Sierra in Sierra-Siegemund

I pronostici sui games

Sabalenka-Mertens (over 20,5)

Kartal-Pavlyuchenkova (over 21,5)

La tripla con Anisimova e Sierra vincenti e Sabalenka-Mertens over 20,5 è a quota 7,18 su Goldbet.