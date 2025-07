Pronostico Sinner-Martinez: la chicca oltre il 3-0 finale

Sinner-Martinez è una partita valida per il terzo turno di Wimbledon: statistiche, orario, dove vederla e pronostico

Quando non vince distruggendo l’avversario che ha di fronte, si comincia a pensare che Sinner non stia in formissima. Ovviamente, per quello che ha fatto vedere fino al momento e per quello che, speriamo, continuerà a fare vedere, tutti si aspettano qualcosa di clamoroso da Jannik. Che adesso, in questo terzo turno di Wimbledon, affronterà Martinez, tennista numero 52 della classifica mondiale.

Un solo precedente tra questi due atleti datato 2022: due a zero per Jannik a Roma, agli Internazionali, nel secondo turno. Poi non c’è stato più modo né di un incontro e nemmeno di un incrocio vicino. Niente di niente. Jannik arriva a questo appuntamento abbastanza fresco, visti le due semplici vittorie – per tre a zero entrambe – contro Nardi al debutto e contro Vukin nel turno precedente. Martinez invece, un set, lo ha concesso nella prima gara di questa manifestazione ma poi ha avuto vita facile contro Navone, battuto in soli tre set.

Detto questo, è evidente che possibilità di vedere un Sinner non vincente non ce ne siano. L’erba, inoltre, si addice molto di più rispetto alla terra battuta alle caratteristiche del numero uno al mondo. Che vuole arrivare in fondo e sembra avere, visto il tabellone, anche la strada spianata verso quella che potrebbe essere la terza finale di finale – dopo Roma e Roland Garros, entrambe perse purtroppo – contro Carlos Alcaraz.

Dove vedere Sinner-Martinez in diretta tv e streaming

Il match Sinner-Martinez valido per il terzo turno di Wimbledon, sarà trasmesso sabato 5 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. Il match non dovrebbe iniziare prima delle 15:00.

Sinner-Martinez: il pronostico

Il tre a zero per Jannik Sinner non sembra essere minimamente in discussione. L’altro obiettivo per il numero uno al mondo è quello di togliere subito il servizio all’avversario, mandando quindi dei segnali immediatamente. Quindi la chicca potrebbe essere anche un over 1,5 break nel primo set, così da indirizzare sui binari giusti la sfida in questione. Siamo convinti che Sinner ce la possa fare.