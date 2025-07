Sinner, solo finzione: la frase sulla compagna gela i tifosi

Jannik Sinner è stato brutalmente sincero e ha spiazzato tutti con una dichiarazione inaspettata sulla sua nuova compagna: ecco cosa ha detto.

Carlos Alcaraz sta chiaramente cavalcando l’hype e il clamore suscitati dalla notizia di un possibile flirt con Emma Raducanu. E anche la tennista britannica, dal canto suo, sta sfruttando le circostanze per riappropriarsi di un po’ di visibilità, venuta meno da quando il popolo del tennis e gli sponsor hanno realizzato che non avrebbe mai dato seguito, probabilmente, all’incredibile successo del 2021 agli Us Open.

Lei dice che sono solo buoni amici ed è molto probabile, in effetti, che sia così. Fa comodo ad entrambi, però, seppur per motivi diversi, lasciare che il pubblico abbocchi alle indiscrezioni circa la loro presunta storia d’amore. Voci che andranno avanti almeno fino ad agosto inoltrato, considerando che sarà allora che debutteranno al Flushing Meadows come coppia nell’ambito del torneo di doppio misto.

Certo è che, quello è poco ma sicuro, sembrano sinceramente contenti di giocare insieme. Mentre non si può proprio dire lo stesso per un altro campione, che non è parso particolarmente entusiasta all’idea di dover “sprecare” energie in una competizione che, essendo lui singolarista per vocazione, non gli interessa poi così tanto.

Sinner, storia finta in tutto e per tutto: ecco com’è andata

Quel qualcuno è Jannik Sinner, che si è ritrovato catapultato nel torneo di doppio misto degli Us Open in circostanze completamente diverse da quelle che hanno spinto il rivale Alcaraz a prendervi parte insieme a Raducanu.

La sua partner sarà Emma Navarro, scelta che ci era parsa già, per certi versi, sospetta, nella misura in cui nessuno era a conoscenza del fatto che ci fosse feeling tra i due. E infatti, non c’è. Magari ci sarà, ma non c’è mai stato. “L’ho incontrata ieri (domenica, ndr) per la prima volta – ha spiegato Sinner – Non abbiamo mai parlato, non ci siamo mai mandati messaggi. In realtà è una storia divertente. Sai il torneo voleva che noi giocassimo insieme, visto certe coppie che erano già state formate. Quindi, la scelta non era ampia, ma sono molto felice di giocare con Emma”.

Un gentiluomo a dire questo e ad aggiungere, subito dopo: ” Le ho detto: ‘Sii pronta a non arrabbiarti con me per i miei ottimi colpi al volo…’. Sai, nel doppio io faccio fatica. Quindi vediamo. Ma sono molto entusiasta, è qualcosa di nuovo”. E meno male, a questo punto, che a nessuno sia venuta la malsana idea di farlo giocare in coppia con l’ex Anna Kalinskaya…