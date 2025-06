Bravi, ricchi e famosi: tifosi in delirio per Sinner e la sua nuova compagna

Jannik Sinner ha colto tutti di sorpresa con una decisione assolutamente inaspettata: la nuova compagna è una tennista famosissima.

Ogni volta che il tennis sforna una nuova coppia, è del tutto scontato che se ne parli con una certa insistenza. Più volte è accaduto in passato, l’ultima delle quali in reazione alla notizia della liaison tra Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas, e tante altre volte, quello è poco ma sicuro, succederà in futuro.

Ecco spiegato, dunque, perché, nelle scorse ore, abbia destato tanto clamore l’aggiornamento circolato sul web. Nessuno si aspettava di vedere Jannik Sinner al fianco di una tennista, ragion per cui la notizia è stata chiacchieratissima sin dal primo istante. E non si tratta di una mera indiscrezione, anzi. C’è il comunicato ufficiale dello Slam a stelle strisce, motivo per il quale è ufficiale: il numero 1 del mondo ha una nuova compagna e la “presenterà” al mondo intero proprio in occasione degli Us Open.

Ci sono i loro nomi, infatti, nella lista dei tennisti che hanno deciso di giocare il doppio misto al Flushing Meadows. Sinner vi prenderà parte in coppia con una tennista molto famosa e molto amata, il che ha destato immediatamente l’interesse dei tifosi. A maggior ragione perché la campionessa in questione, per l’appunto, non è certo l’ultima arrivata.

Una nuova compagna per Jannik Sinner: adesso è ufficiale

Jannik ha deciso di competere alla gara, che da quest’anno ha cambiato format e volto e che si disputerà nell’arco di due giorni soltanto, insieme alla statunitense Emma Navarro. Una coppia del tutto inedita, nonché fortissima, tra le più chiacchierate di questa passerella di campionissimi.

Emma è talentuosa, proprio come Jannik, nonché ricca – anzi, straricca – di famiglia. Il patrimonio del padre Ben Navarro, che sappiamo essere ceo e fondatore di Sherman Financial Group, si aggira tra 1,5 e 3 miliardi di dollari, ma non sarà certo questo a fare la differenza al Flushing Meadows. Soprattutto perché i due tennisti dovranno vedersela con altre coppie potenzialmente molto forti ed intriganti. Come quella composta da Badosa e Tsitsipas, per esempio, ma anche con l’inedito duo Carlos Alcaraz-Emma Raducanu.

Ci saranno, ancora, Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini, Nick Kyrgios e Naomi Osaka, ma anche Andrea Vavassori e Sara Errani. Si giocherà la settimana prima dell’inizio ufficiale dello Slam e con una entry list così, manco a dirlo, il torneo di doppio misto avrà finalmente le attenzioni che merita.