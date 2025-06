Alcaraz, chi la dura la vince: la nuova coppia di tennisti fa impazzire il web

Carlos Alcaraz ha dovuto insistere, ma alla fine l’ha spuntata: la tennista ha ceduto al suo fascino e adesso formano la coppia più chiacchierata del web,

C’è stato un momento in cui sembrava che lui fosse completamente ai suoi piedi. Prima ancora di esplodere e di raggiungere il successo, infatti, aveva fatto sapere di ammirarla e di voler seguire le sue orme. Perché questo lei, a differenza sua, aveva già vinto, a quel tempo, uno Slam, vale a dire l’edizione 2021 degli Us Open.

Carlos Alcaraz non sapeva ancora che New York avrebbe avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera, proprio come lo aveva avuto per la bella Emma Raducanu. E sembrò in un certo senso che il destino avesse voluto unirli, sebbene solo da un punto di vista prettamente sportivo. Con buona pace, oltretutto, dei tanti follower che sono sempre stati persuasi del fatto che questi due giovani e talentuosi tennisti potessero potenzialmente formare una coppia da urlo.

Non erano solo voci e oggi possiamo dirlo a gran voce. Quello che buona pace del popolo dei social sognava si è avverato e lo dimostra la notizia che è trapelata, a gran sorpresa, qualche ora fa. Carlos ed Emma giocheranno il doppio misto insieme proprio al Flushing Meadows, in occasione del Major che ha cambiato le loro vite e che ha fatto di loro due celebrità di fama mondiale.

Alcaraz l’ha conquistata così: un corteggiamento serrato

L’idea di giocare insieme è partita proprio dal neo vincitore del Roland Garros, ma lei si è fatta un po’ desiderare. Non ha detto subito sì: ci ha pensato un po’ su, al contrario, salvo poi accettare il singolarissimo invito del campione iberico.

Quello di Alcaraz è stato un corteggiamento serrato, dunque, e in un’intervista ha sottolineato, come se non bastasse, di essere abbastanza impaziente all’idea di giocare in coppia con la vincitrice dell’edizione 2021 degli Us Open. “La conosco da tanto tempo – ha fatto sapere – Ho un ottimo rapporto con lei. Ci divertiremo di sicuro e cercheremo di vincere”.

Carlos sa anche un’altra cosa, però. Benché sia lui, indubbiamente, il più esperto tra i due, sarà Emma il “boss” di questo insolito, ma già amatissimo, duo. E chissà che questa esperienza al Flushing Meadows non possa fare in qualche modo da apripista al sogno, non più troppo segreto, delle migliaia di follower che sperano nella nascita di un nuovo amore sotto rete…