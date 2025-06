Il torneo dell’amore lo vince Sinner: il suo cuore gli appartiene

Una nuova conquista per il numero 1 del mondo: è lei la bellissima ragazza alla quale Jannik Sinner ha “rubato” il cuore.

Ha iniziato a giocare per un motivo ben preciso: perché tutti, in famiglia, avevano un debole per il tennis. Non credeva, probabilmente, che questo sport potesse piacerle fino a questo punto, e neanche che un giorno sarebbe diventato il punto focale della sua vita. Invece, è successo, e chiunque la conosca non può fare a meno di associare il suo nome al mondo della racchetta.

Paulina Antonella Blanco, è di lei che stiamo parlando, ha finito con l’immolare completamente la sua vita al tennis. Ha iniziato ad amarlo quando aveva 12 anni e ancora oggi, nonostante abbia avuto la possibilità di imboccare le strade più disparate, la sua quotidianità è scandita da dritti e da rovesci. Ama guardare le partite del circuito maggiore, ma le piace anche giocare. Non ai livelli di una volta, quando vinceva coppe e medaglie, ma poco importa: a suo modo, è comunque un asso.

Questa ex tennista di origini cilene, classe ’95, è oggi titolare di un marchio tutto suo, nonché istruttrice di fitness e di tennis. E il suo corpo, statuario e perfetto in tutto e per tutto, tradisce in maniera ottimale questa sua passione, per la gioia dei numerosissimi follower che, ogni giorno, s’imbattono nelle sue foto calienti e deliziose.

Niente da fare per Alcaraz: questo “titolo” va a Sinner

Peccato solo che il cuore della bella Paulina, a quanto pare, appartenga già a qualcuno. Almeno sportivamente parlando. La Blanco, infatti, in più di un’occasione ha fatto sapere di avere un debole per un certo tennista e di essere una sua fan sfegatata.

Quel qualcuno è il nostro Jannik Sinner, che l’ex tennista cilena continua a preferire, senza alcun dubbio, al suo principale antagonista, l’iberico Carlos Alcaraz. Lo ha confermato quando, nelle scorse ore, ha pubblicato, attraverso le sue Instagram Stories, lo screenshot di una conversazione con un’amica. Le è stato chiesto chi fosse per lei il favorito per la vittoria di Wimbledon e la Blanco, senza fare giri di parole, ha risposto: “Perché dovrei dirlo se lo sapete già?”.

A quel punto, tutti hanno ipotizzato che parteggiasse per lo spagnolo, ma lei li ha stupiti dichiarando di fare il tifo per Sinner, con tanto di emoji a rafforzare il concetto. Il torneo dell’amore, insomma, almeno in questo caso, lo ha vinto il nostro Jannik.