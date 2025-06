Sinner ha fatto breccia nel cuore di Paulina: è già ufficiale

Quello che ha scritto è assolutamente inequivocabile: il numero 1 Jannik Sinner ha conquistato una delle tenniste più sensuali del pianeta.

Che abbia un debole per il tennis, ma più in generale per lo sport, lo si evince chiaramente dal fatto che il suo profilo Instagram ruoti quasi esclusivamente attorno ad esso. Lo pratica e lo segue con grande abnegazione sin da quando era ancora in fasce. Ha impugnato la racchetta per la prima volta, invece, all’età di 12 anni, incoraggiata dai suoi familiari che giocavano tutti, nessuno escluso.

Non ha mai tentato di esordire nel circuito maggiore e di iniziare una carriera professionistica, ma avrebbe potuto farlo. Ai tempi in cui era attiva ha partecipato a diversi tornei e competizioni vincendo, infatti, un bel po’ di coppe e di medaglie. Paulina Antonella Blanco, tuttavia, deve aver pensato che quella non fosse la sua strada. Che il tennis le piaceva, sì, ma non tanto da immolare la sua vita ad esso e sacrificare la sua “libertà” in nome dei ritmi incessanti del Tour.

Ciò nonostante, ha continuato a bazzicare nell’ambiente tennistico, mentre studiava Pubbliche relazioni e si formava per poter avere successo sui social media. La sua carriere è decollata prestissimo e l’influencer sportiva di origini cilene, classe ’95, è ora titolare di un marchio tutto suo. Offre inoltre lezioni di tennis e di fitness e immaginiamo che ci sia la fila, alla sua porta. Ma c’è un’altra cosa ancora che vale la pena sapere sul suo conto. Già, perché Paulina, pensate un po’, ha fatto breccia nientepopodimeno che nel cuore di Jannik Sinner.

La tennista lo ha ammesso: cuori a go-go sui social

Che provasse certe cose nei riguardi del numero 1 del mondo lo abbiamo scoperto per puro caso, qualche ora fa. Quando, più precisamente, il campione altoatesino, reduce da una finale amarissima al Roland Garros, ha pubblicato un post per ringraziare la struttura alberghiera che lo aveva ospitato a Parigi.

La Blanco, che oltre ad essere una grande sportiva è anche una donna provocante e sensualissima, non si è trattenuta dal commentare il contenuto in questione. E lo ha fatto mettendosi a nudo, con pochissime parole, ma decisamente incisive. Ha messo due cuori e poi ha scritto “El mejor”, alludendo al fatto che, tra i tanti campioni che popolano il circuito, sia lui il suo preferito.

Un messaggio che avrà fatto certamente piacere al re del ranking Atp, che ora più che mai ha bisogno di sentire l’affetto del pubblico e di ricevere attestati di stima come questi. Che poi provengano da una donna come Paulina, beh, gli avrà fatto doppiamente piacere…