Allarme rosso sui social: la sexy tennista è un pericolo pubblico

Questa tennista è davvero inarrestabile: dopo aver esibito il suo lato B di marmo, è tornata sui social per dare ai follower il colpo di grazia.

A delle temperature così roventi non ci si abitua mai. Il grande caldo ha fatto capolino ancor prima del previsto, come se non bastasse, ragion per cui si preannuncia un’estate molto lunga e, soprattutto, bollente. Bollente in diversi modi, se vogliamo, perché no, non parliamo solo della colonnina del mercurio.

Fino a che questo caldo andrà avanti, infatti, non potremo dormire sonni tranquilli. Dovremo aspettarci, al contrario, decine e decine, o addirittura centinaia, di post da bollino rosso ogni volta che faremo su e giù nel feed di Instagram. Oceane Dodin, per esempio, nota per essere una delle tenniste in assoluto più provocanti dell’intera Women Tennis Association, ha già dato il via alle danze e sfoggiato, su Instagram, alcuni look anti-caldo che definirli esplosivi non renderebbe bene l’idea di quanto siano incredibilmente sexy.

Nei giorni scorsi aveva colto i follower di sorpresa con un abito di colore rosso, lungo e attillatissimo, che enfatizzava il suo lato B di marmo. Avevamo potuto ammirarne la scollatura solo da una prospettiva laterale, per cui non c’era stato modo di apprezzarla in toto. Fortuna, allora, che, qualche ora fa, abbia ben pensato di rimediare a questa mancanza e di dimostrare ai suoi sostenitori che la perfezione, nel suo caso, riguarda sia il fronte che il retro.

Oceane Dodin torna alla carica: un nuovo “scorcio” dopo la vista mozzafiato di qualche giorno fa

Il nuovo abito indossato da Oceane, quello di cui la tennista ha fatto sfoggio nell’ultimo video apparso sulla sua bacheca, non lascia alcuno spazio all’immaginazione.

D’un colore giallo paglierino, che s’intona benissimo con la sua pelle deliziosamente abbronzata e con i suoi colori mediterranei, è così stretto da sembrare quasi una seconda pelle. Più che sulle curve fasciate dal vestito, però, è doveroso indugiare sulla scollatura di questo capo, che definirla vertiginosa non renderebbe bene l’idea di quanto sia profonda.

Il lato A della Dodin è il protagonista indiscusso di questo video estremamente rovente, nel corso del quale la tennista gioca con l’obiettivo con grande maestria e disinvoltura. Dimostrando, ancora una volta, di avere piena consapevolezza delle proprie “armi” e di avere tutta l’intenzione di usarle per calamitare l’attenzione del popolo dei social.