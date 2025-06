Hamilton, passione modelle: le foto a Montecarlo accendono il gossip

Lewis Hamilton festeggia l’ottimo piazzamento al GP in discoteca: il pilota ballava in compagnia di una modella dalle curve fenomenali.

Di fidanzate vip ne ha avute a bizzeffe. E tutte le sue storie d’amore sono sempre finite, puntualmente, sotto i riflettori. Cosa che non dovrebbe sorprenderci, in realtà, nella misura in cui è oramai scontato, checché se ne dica, che le vite dei personaggi più popolari siano sempre e costantemente sotto controllo.

Vale per Jannik Sinner, il cui nome è stato associato di recente a quello di diverse modelle europee, ma anche per Lewis Hamilton, che durante lo scorso weekend ha fatto faville nel Principato di Monaco. E non solo in pista, dove si è classificato quinto, almeno a giudicare dal servizio che è stato dato alle stampe nel suo Paese nelle scorse ore. Un servizio del Daily Mail a corredo del quale ci sono, come se non bastasse, delle fotografie che rendono vana ed inutile qualsiasi smentita.

L’articolo in questione su sofferma su una serata alla quale – legittimamente, aggiungeremmo – il pilota britannico avrebbe partecipato nei giorni scorsi, forse proprio per festeggiare il buon risultato ottenuto in Costa Azzurra. Il sette volte campione del mondo, secondo quanto riferito dal quotidiano inglese, si sarebbe regalato una serata di bagordi in un’esclusiva discoteca di Montecarlo. E fin qui non ci sarebbe nulla di male, così come, del resto, non ce n’è neppure nel fatto che Lewis fosse in dolce compagnia.

Hamilton, la bomba arriva da Oltremanica: flirt rovente in corso

A sorprendere il popolo della Formula 1 è stata, piuttosto, l’identità della fortunatissima ragazza in questione. Qualcuno che non è affatto estraneo alla cronaca rosa, anzi.

Il nome della ragazza con cui Hamilton ballava in discoteca, in atteggiamenti che si pare fossero assolutamente inequivocabili, è Violetta Bert. La stessa e bellissima modella di origini rosse che era stata associata, qualche tempo fa, a Weston McKennie. A quelle voci era seguita la sua pronta smentita, ma difficilmente potrà fare lo stesso adesso, visto che il Daily Mail ha schiaffato nel giornale e online le foto che la ritraggono insieme al pilota di casa Ferrari.

Gli scatti non sono nitidi, ma è evidente, comunque, che i protagonisti dell’immagine siano loro. Ipotesi avvalorata dal fatto che la seducente modella, residente a Dubai, abbia trascorso, come ampiamente documentato dai contenuti che ha postato sui social, gli ultimi giorni proprio a Montecarlo. Magari è avventato parlare di amore e di frequentazione, ma sarebbe interessante, a questo punto, se si sia trattato di un flirt passeggero o se ci sia effettivamente del tenero tra i due.