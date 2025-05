Sinner, occhio ad Hamilton: la modella contesa tra i due campioni

Cos’hanno in comune Jannik Sinner e Lewis Hamilton? Le ultimissime sulla modella hanno lasciato tutti a bocca aperta: ecco perché.

Neanche il tempo di arrivare nella Capitale d’Italia che subito Jannik Sinner aveva voluto mettere le cose in chiaro. “Non sono coinvolto in nessuna relazione sentimentale”, aveva riferito il numero 1 del mondo, dicendosi altresì sorpreso del fatto che le voci relative a quel presunto flirt avessero destato così tanto interesse in giro per il mondo.

Il riferimento era alle indiscrezioni che erano circolate, qualche giorno prima del suo rientro in campo dopo 3 mesi di sospensione, a proposito di Lara Leito. Il magazine Chi aveva pubblicato delle foto abbastanza inequivocabili e tanto era bastato perché tutti pensassero che la modella russa fosse l’ “erede” di Anna Kalinskaya e di Maria Braccini. Ma lui si è professato single, per cui è evidente che, se anche qualcosa ci fosse effettivamente stato, non si sia trattato di nulla di serio.

Tanto è vero che, un paio di settimane più tardi, il mondo del gossip è stato scosso da una nuova bomba. Secondo alcuni media stranieri, Sinner sarebbe stato avvistato a Copenaghen, dove si è recato subito dopo gli Internazionali d’Italia, in compagnia di un’altra ragazza. Una modella anche lei, ma stavolta danese, che risponderebbe al nome di Laila Hasanovic. Pure in questo caso, però, il campione azzurro si è trincerato dietro una bugia. Una saggia bugia, aggiungeremmo.

Lara Leito a Montecarlo con Lewis Hamilton

Nel frattempo, in quel di Montecarlo, qualcos’altro si muoveva. Il fine settimana è stato caratterizzato, come noto, dal Gran Premio di Formula 1, per cui tutta la carovana dell’automobilismo si è trasferita nel Principato in occasione dell’attesissimo appuntamento.

E lì, non è dato sapere di preciso quando e in quale circostanza, la bella Lara Leito è stata fotografata insieme a Lewis Hamilton. Stavolta non si tratta di una fuga di notizie e di immagini, tuttavia, nella misura in cui è stata la diretta interessata a pubblicare sui social network lo scatto che la ritraeva insieme al pilota britannico. Una foto che testimonia, probabilmente, l’ammirazione che la stessa nutrirebbe nei confronti del campionissimo di Formula 1.

Nulla di sentimentale, dunque, ma una semplice conferma del fatto che la modella bazzica nell’ambiente sportivo e che Sinner, di conseguenza, non è il solo atleta con cui sarebbe presumibilmente entrata in contatto di recente.