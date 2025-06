Sabalenka show, modella per un giorno: copertina di fuoco

Aryna Sabalenka mette a segno un altro colpo niente male: la copertina con la tigre bielorussa ha fatto letteralmente sognare i suoi tifosi.

Non c’è copertina, in buona sostanza, che non abbia conquistato. Da quando è sul tetto del mondo, del resto, è improvvisamente diventata una delle personalità più influenti del mondo dello sport. E ci sta, allora, che magazine e riviste facciano a gara per poter avere la garanzia di schiaffare il suo viso, oltretutto bellissimo, in prima pagina.

Anche perché, diciamocelo, oltre ad essere una tennista dal talento incommensurabile, Aryna Sabalenka è anche una modella mancata. Non solo per l’altezza, che le avrebbe in effetti consentito, quello è poco ma sicuro, di assicurarsi un posto nel mondo della moda. Ma, soprattutto, perché è bellissima. Affascinante in un modo che si fa fatica a spiegare.

Non ci sorprende affatto, pertanto, che, nel bel mezzo del combattutissimo Roland Garros, sia ancora una volta comparsa sulla prima pagina di un illustre magazine americano. Sua è la copertina del nuovo numero di Self Magazine, la rivista per donne specializzata in salute, bellezza e stile. Al suo interno, un ampio servizio sulla tennista più forte del mondo, su quella tigre bielorussa dalle mille risorse che ha conquistato, in men che non si dica, sostenitori in ogni angolo del globo.

Sabalenka (ancora) in copertina: i tifosi sognano a occhi aperti

All’interno delle pagine che la rivista femminile le ha riservato trovano spazio, come facilmente intuibile, tantissime fotografie tutte da ammirare. Alcune delle quali sono davvero incredibili, poiché rendono perfettamente giustizia alla folgorante bellezza della regina della Wta.

Una giocatrice che non si accontenta certo, in ogni caso, di questo. Le piace regalarsi, di tanto in tanto, qualche piccola incursione nel mondo della moda, ma non ha mai perso di vista i suoi reali obiettivi e ha sempre e comunque mantenuto il focus sulla sua carriera sportiva. E quanto sia ambiziosa lo si evince chiaramente da alcune dichiarazioni rilasciate a tal proposito nei giorni scorsi.

“Voglio essere una giocatrice completa, con tutte le armi a disposizione, e portare varietà in campo. Il mio obiettivo è diventare una giocatrice indecifrabile“. Un obiettivo dal quale in realtà non è poi così lontana, avendo lei conquistato, negli ultimi tempi, una marea di clamorosi successi che le hanno spalancato, per l’appunto, le porte dell’Olimpo dei tennisti.