Aryna Sabalenka, cinque foto da top model: numero uno anche in bellezza

Ci sono 5 foto di Aryna Sabalenka che dovresti assolutamente vedere: in questi scatti la tigre bielorussa appare sexy come non mai.

Il soprannome che il popolo del tennis le ha affibbiato dice tutto. Se i tifosi la chiamano “tigre bielorussa”, in effetti, un motivo ci sarà pure. E questo motivo è da ricercarsi, senza ombra di dubbio, nello spirito e nel mood che da sempre la connota. Lei, che è una delle campionesse più straordinarie che la storia dello sport ricordi, è un incredibile esempio di passione, di abnegazione e di determinazione.

Non c’è mai nulla che Aryna Sabalenka lasci al caso. Né in campo e né, tanto meno, all’esterno. Il tennis ce l’ha nel sangue, ma questa non è la sola passione a farle battere il cuore. La numero 1 del mondo, che da ormai un anno e mezzo a questa parte semina il terrore nel circuito femminile, nutre un grande interesse, per esempio, nei confronti di un mondo per il quale anche molte altre sue colleghe stravedono. Da Camila Giorgi, ormai ex tennista, a Paula Badosa, passando per Anna Kalinskaya, Ana Potapova, Oceane Dodin, Eugenie Bouchard, Amanda Anisimova e chi più ne ha più ne metta.

La splendida Aryna ha un debole per la moda. Sì, avete capito bene: se oggi non fosse un asso nel panorama tennistico, sarebbe, molto probabilmente una modella. E viste le sue indubbie doti fisiche ed estetiche, siamo certe che anche in quell’ambito avrebbe fatto un gran bel lavoro. Le carte in regola per sfondare in passerella, d’altra parte, ce le ha tutte. Ha fatto bene, dunque, a tentare, di tanto in tanto, qualche piccola incursione nel mondo della moda. Dagli scatti che stiamo per presentarvi si evince chiaramente che sa posare bene tanto quanto tira di dritto e di rovescio e che, quindi, avrebbe spaccato l’obiettivo in ogni caso. Ne abbiamo scelte 5 (la prima è quella in alto), le più sexy, per dimostrarvi che Aryna Sabalenka è una top model mancata; non vi resta che godervele tutte, dalla prima all’ultima.

Sul set come in campo: Sabalenka top model mancata

La numero 1 del circuito femminile, come detto in precedenza, avrebbe fatto volentieri la modella, se solo non avesse deciso, qualche anno fa, di immolare la sua vita al tennis. Lo scatto in questione tradisce benissimo, però, la sua attitudine da potenziale top model. Aryna posa con grande disinvoltura e spontaneità, come se gli shooting fossero il suo pane quotidiano.

Moda e scatti che passione: il segreto della bella Aryna

Uno degli shooting più audaci per i quali Aryna Sabalenka abbia mai posato fu, come ricorderanno i suoi più accaniti sostenitori, quello per la rivista Flaunt Magazine. In quell’occasione ebbe la possibilità di sfoggiare degli outfit decisamente “irriverenti”, attraverso il quale fu libera, finalmente, di manifestare senza limiti il suo amore per la moda e per gli scatti fashion. E siamo certi che anche l’obiettivo, così come i lettori della rivista e il popolo dei social, s’innamorò follemente di lei in quell’occasione.

Lacci e trasparenze: Sabalenka in versione femme fatale

La passione della Sabalenka per la moda ha spesso avuto delle ripercussioni negli incredibili outfit che la tennista ha sfoggiato in alcune occasioni speciali. Siamo abituati a vederla in tenuta sportiva, ma ogni volta che deve presenziare ad un evento importante riesce sempre a colpire nel segno. Come nella foto qui sopra, in cui era stata immortalata con indosso un abito sensualissimo, fatto di intrecci e di vedo-non-vedo che avevano fatto impazzire, manco a dirlo, i suoi sostenitori.

Dal red carpet alla spiaggia tropicale: è divina anche in bikini

Che indossi un abito da gran soirée o un completo sportivo, un bikini o un outfit casual, non fa assolutamente alcuna differenza. La campionessa degli Australian Open e degli Us Open è talmente bella che, qualunque cosa indossi, il suo splendore vien fuori senza alcun indugio. Certo, va da sé che in occasioni come il Vogue World: London 2023 diede il meglio di sé, indossando un abito elegantissimo, color argento, che fece subito di lei la regina indiscussa della serata. Anche col costume, però, è assolutamente incantevole, come si evince dallo scatto che abbiamo selezionato per dimostrare che una tennista può sì essere muscolosa e allenatissima, ma che questo non implica si debba rinunciare alla propria femminilità.