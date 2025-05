Due Bouchard is meigl che one: gemelle di curve

C’è qualcosa che devi sapere sul conto di Eugenie Bouchard: la campionessa ha una sorella gemella che è sexy tanto quanto lei.

Eugenie Bouchard aveva solo 14 anni quando, dall’oggi al domani, è salita alla ribalta mondiale. Aveva delle doti sportive assolutamente innegabili, tanto da persuadere molti tifosi del fatto che una nuova stella stesse per nascere e che fosse destinata, in quanto tale, a dominare la classifica mondiale per un tempo lunghissimo.

Nel 2014, in effetti, ha raggiunto il suo best ranking, portandosi al quarto posto del ranking Wta. Ha iniziato a collezionare un successo dopo l’altro, ma qualcosa, poi, si è inceppato. Il che non significa che la bella canadese, che per gli amici e per gli aficionados è Genie e basta, sia un’ “incompiuta”, anzi. Nonostante i vari infortuni che hanno finito con il tenerla lontana dal campo, infatti, è comunque riuscita a farsi notare e a progredire ulteriormente, pur senza più brillare come ha fatto in passato.

Ed ecco perché, di recente, sedotta da un nuovo gioco che ha spopolato al di là dell’Oceano, ha deciso di salutare il tennis e di iniziare questa nuova avventura. La Bouchard è, adesso, una delle giocatrici di pickleball più forti che ci siano in circolazione. Ha trovato il giusto compromesso tra il suo talento e l’amore per lo sport e sembra che, almeno per il momento, tutto proceda a gonfie vele.

Che bomba le sorelle Bouchard: occhi puntati su Beatrice

E naturalmente, sullo sfondo, continua, come ha sempre fatto, a far girare la testa ai suoi follower. Cosa che le riesce bene, in tutta onestà, come giocare a tennis e a pickleball.

Fa lo stesso anche sua sorella gemella, della cui esistenza molti di voi potrebbe non essere a conoscenza. Non perché non meriti attenzione, anzi, ma perché lei, a differenza di Eugenie, non ha scelto di intraprendere una carriera sportiva e, di conseguenza, è meno popolare di quanto non lo sia l’ex numero 5 del mondo.

Corre l’obbligo di sottolineare, tuttavia, che Beatrice, è questo il suo nome, è bella tanto quanto la sorella. Anche lei è sexy da morire e, proprio come la tennista/giocatrice di pickleball, si diverte a stuzzicare i follower con degli scatti da capogiro. Forte delle sue curve e del suo sex appeal, del resto, la cosa le riesce benissimo. E poi, com’è che si dice? Two Bouchard is meigl che one?