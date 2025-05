Jasmine Paolini perde quota: ribaltone al Roland Garros

I bookmaker sembrerebbero non avere dubbi sull’epilogo dell’edizione 2025 del torneo femminile del Roland Garros: la favorita è lei.

Chi lo avrebbe mai detto, dopo il trionfo a Madrid e quello a Miami, che a Roma sarebbe stata messa alla porta nientepopodimeno che ai quarti di finale? Nessuno, appunto, ma la sua disfatta al Foro Italico è perfettamente rappresentativa di quanto “volubile” ed imprevedibile sia il tennis. Tanto quello maschile quanto, ovviamente, quello femminile.

Ecco perché sarebbe del tutto sbagliato pensare che l’epilogo di questa edizione del Roland Garros sia scontato. Non lo è affatto. Così come non è detto che a vincere il torneo maschile sia Carlos Alcaraz, che pure è l’uomo da battere, in questo momento, sulla terra rossa, non è detto neppure che il trionfo di Aryna Sabalenka, regina indiscussa del circuito Wta, sia già scritto nelle stelle. Anzi, le quote dei bookmaker sembrerebbero suggerire, in realtà, un finale alternativo.

Iniziamo col dire che la favorita per la vittoria, per quanto riguarda il tabellone femminile, è Iga Swiatek (quota 3). E non perché la polacca sia particolarmente on fire in questo momento, ma perché sulla terra battuta dello Chatrier si è già imposta per ben quattro volte. Il suo campo del cuore potrebbe “riaccenderla” e farle tornare la voglia di difendere il suo fortino, o forse no. Certo è che sarà interessante vederla in azione nel posto in cui ha espresso il suo miglior tennis.

Possibile sorpresa Andreeva, ma niente da fare per Paolini

Al secondo posto, nella lista delle potenziali regine del Roland Garros 2025, c’è la tigre bielorussa. Il trionfo della Sabalenka vale 3,50 volte la posta, per cui è sfavorita giusto di un pelino rispetto alla sua rivale polacca. Sostanzialmente, possiamo dirlo, se la giocano ad armi pari.

Andando avanti troviamo Coco Gauff, reduce da una finale agli Internazionali d’Italia in cui ha portato a casa un totali di soli 6 game. La sua vittoria è data a 6, mentre quella della campionessa del Foro Italico, ovvero la nostra Jasmine Paolini, ne varrebbe, eventualmente, 16. Un ribaltone inaspettato, se vogliamo, sebbene resti inteso che la tennista azzurra ha già abbondantemente dimostrato di sapere il fatto suo e di poter tenere testa non solo alla Gauff, ma a molte altre avversarie.

Tra Coco e Jasmine, nell’elenco delle favorite per la vittoria, troviamo Mirra Andreeva (7). La giovane russa sta facendo una stagione incredibile e ha un potenziale enorme, per cui, in effetti, non è folle aspettarsi che s’imponga sulle altre contendenti al trono, benché più esperte e maggiormente a proprio agio sulla terra battuta.