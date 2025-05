Non solo Alcaraz: quante insidie al Roland Garros per Sinner

Roland Garros, ecco chi sono i favoriti per la vittoria dell’edizione 2025 dello Slam d’Oltralpe: attento Sinner, in agguato non c’è solo Alcaraz.

“Sei sicuramente l’uomo da battere a Parigi. Sei il giocatore più forte sulla terra battuta”. Un grande campione lo si riconosce anche dalla capacità di inchinarsi dinanzi al talento altrui, ragion per cui non vi è più alcun dubbio sul fatto che Jannik Sinner lo sia. E non solo perché è oggettivamente bravo a giocare a tennis, ma anche perché ha una mentalità vincente.

Sono sue, infatti, le parole citate in apertura. Quelle che ha detto a Carlos Alcaraz quando, domenica scorsa, ha vinto l’edizione 2025 degli Internazionali d’Italia al culmine di una gara che combattuta lo è stata solo a metà. Se nel primo set i due fenomeni si sono sostanzialmente rincorsi, senza lasciare andare neanche una palla, nel secondo la musica è cambiata del tutto. L’iberico ha dominato sin da subito, fino ad imporsi sul campo in terra battuta del Foro Italico.

Una vittoria che non ha fatto altro che confermare ciò che già, per la verità, avevamo intuito lo scorso anno. Ora come ora lo spagnolo è realmente ingiocabile sulla terra rossa, motivo per il quale l’epilogo del Roland Garros sarebbe già scritto. La verità, però, è che nel tennis basta poco per stravolgere i pronostici. Un vincente mancato, un match point fallito e la partita può d’improvviso capovolgersi. Andiamo a scoprire, dunque, chi sono gli altri favoriti per la vittoria dello Slam d’Oltralpe.

Quote Roland Garros 2025: i favoriti per la vittoria a Parigi

Prima di capire quali avversari possano potenzialmente insidiare il campione in carica, iniziamo col dire che il trionfo di Alcaraz vale tra 2.10 e 2.50 la posta. I bookmaker danno fiducia anche a Sinner, naturalmente, indicandolo come secondo e possibile vincitore del Roland Garros 2025. La sua quota oscilla tra 3.50 e 4.33.

Un po’ a sorpresa, al terzo posto della classifica dei papabili troviamo Novak Djokovic. Il serbo ha giocato in modo altalenante, quest’anno, perdendo anche partite che sulla carta potevano benissimo essere alla sua portata, ma resta comunque uno dei cavalli di razza di questa edizione del Major francese. La quota per la sua vittoria oscilla tra 4.50 e 7.50. È data ad 8, ancora, quella di Alexander Zverev, che sulla terra rossa ha sempre brillato ma che quest’anno non sembrerebbe essere poi così in fiducia.

Le quote dei bookmaker sorridono, infine, a Casper Ruud, specialista della superficie e fresco di vittoria in quel di Madrid. La sua vittoria varrebbe, eventualmente, tra 13 e 21 volte la posta. Non è scontata, dunque, ma neanche impossibile. Alcaraz e Sinner permettendo, s’intende…