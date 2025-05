Sorteggio tabellone Roland Garros: gli avversari degli azzurri

Tutto pronto a Parigi per l’attesissimo inizio del Roland Garros 2025: ecco cosa ha deciso per gli azzurri il sorteggio del tabellone principale.

Non v’è dubbio sul fatto che, anche quest’anno, sia Carlos Alcaraz l’uomo da battere. L’iberico, che al Roland Garros ha già trionfato lo scorso anno, è il favorito per la vittoria del secondo Slam dell’anno, ma nel tennis, si sa, tutto può succedere. Tanto è vero che c’è chi insinua che non riuscirà a dare il meglio di sé dopo essersi spremuto così tanto nella Capitale d’Italia.

Sappiamo bene, tuttavia, di cosa sia capace il campione iberico, ragion per cui non resta che aspettare e godersi lo spettacolo al quale lui e tutti gli altri tennisti in gara daranno sicuramente vita. Senza dimenticare, naturalmente, che, ai nastri di partenza, c’è qualcuno che potrebbe seriamente impensierirlo. Jannik Sinner non è riuscito a batterlo in finale agli Internazionali, ma questo non significa che non possa farlo sulla terra battuta di Parigi. Soprattutto dopo la “delusione” che il suo avversario spagnolo, per l’appunto, gli ha rifilato dinanzi al suo pubblico.

La voglia di rivincita, unita al ritmo partita che di certo acquisirà match dopo match, potrebbero essere “letali”, stavolta, per il fenomeno di Murcia. O chissà, magari sarà qualche outsider ad insidiare i favoriti per la vittoria e a stravolgere completamente l’esito di uno Slam che, almeno in teoria, potrebbe non riservarci chissà quali sorprese.

Roland Garros, ci siamo: un battaglione azzurro di tutto rispetto

Tra gli osservati speciali, in questo senso, c’è senza ombra di dubbio Lorenzo Musetti, che è da poco entrato in top ten e che al Foro Italico si è fermato solo in semifinale. Potrebbe essere lui, perché no, la vera “rivelazione” di questo Roland Garros.

Ai nastri di partenza, comunque, oltre all’altoatesino e al carrarino, ci saranno altri otto tennisti italiani. Matteo Berrettini, innanzitutto, sebbene la sua partecipazione sia, allo stato attuale, avvolta nel mistero. Il romano ha lasciato Roma in lacrime, con un dolore agli addominali, ed è sparito dalla circolazione. Il suo silenzio sembrerebbe suggerire un imminente forfait, ma vedremo: mai dire mai. Spazio, poi, a Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Francesco Passaro e Luca Nardi, che sapranno ben rappresentare il Bel Paese, di sicuro, al di là delle Alpi.

Non resta che capire, a questo punto, quale percorso disegnerà per loro il destino. E lo scopriremo domani, giovedì 22 maggio, alle 14, quando si terrà il sorteggio del tabellone principale del Roland Garros. Appuntamento in vista del quale tanto vale tenere le dita incrociate.

