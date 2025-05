Infortunio Berrettini, cambia tutto: non è come pensavamo

Infortunio Berrettini, le novità sulla diagnosi e sugli scenari futuri: tramonta la prima ipotesi, le cose non stanno come credevamo.

Non appena è circolata la notizia che fosse stato Jacopo Berrettini a scaldare Jannik Sinner, prima della sua partita contro Casper Ruud, il popolo dei social ha dato il meglio di sé. Alla luce del risultato pazzesco del match, in tanti hanno ironizzato sul fatto che il fratello di Matteo avesse scaldato l’altoatesino fin troppo bene. Che lo avesse addirittura “infiammato”, dato il modo in cui ha dominato la gara, valida per l’accesso alle semifinali degli Internazionali d’Italia.

E il romano aveva proprio bisogno di un po’ di leggerezza dopo i giorni, durissimi, che avrà certamente passato la sua famiglia. Il fratello Matteo si è ritirato dal Foro Italico, come noto, per via del riacutizzarsi di un problema fisico che più volte, nel corso della sua carriera, gli ha dato filo da torcere. Gli addominali hanno ricominciato a fare le bizze e lo hanno tradito, come già accaduto in passato, in un contesto al quale teneva particolarmente.

Aveva fatto di tutto per giocare a Roma, così come, nel novembre del 2021, per essere presente alle Finals. Il suo corpo di “cristallo” lo ha però ingannato ancora una volta, portandogli via il sogno di essere acclamato nell’arena della città in cui è nato e cresciuto. Quello che tutti adesso si chiedono, quindi, è: quando tornerà Berrettini in campo?

Quando torna Berrettini? La verità sul suo infortunio

Vorremmo poter rispondere a questa domanda – e darvi una risposta positiva, soprattutto – ma la verità è che, ora come ora, i dettagli dell’infortunio del finalista di Wimbledon 2021 sono ancora top-secret.

Nell’intervista al Corriere dello Sport, Jacopo ha tuttavia spifferato qualcosina. Quando gli è stato chiesto come Matteo avesse vissuto il ritiro dagli Internazionali, ha risposto così: “La situazione è così così – queste le parole di Jacopo, che il giorno prima del patatrac ha giocato in doppio col fratello – Per fortuna non è brutta come si pensava, ma c’è qualcosa e lui non sta al massimo, soprattutto di umore. Poi Matteo dirà di più”.

Non è come temevamo, dunque. La frase di Jacopo potrebbe voler dire che Berrettini non si è “strappato” – paura che aveva rivelato di covare in conferenza stampa, a margine del ritiro – ma resta da capire cosa ci sia e quali siano, soprattutto, i tempi di recupero. Riuscirà a tornare in tempo per la parentesi, da lui amatissima, sull’erba?