Sinner, che cantonata: clamoroso dietrofront

Jannik Sinner, è successo sotto gli occhi di tutto: si è trattato solo di una clamorosa cantonata e la sua risposta, in questo senso, è inequivocabile.

Il suo primo pensiero, una volta atterrato nella città di Roma, è stato quello di mettere i puntini sulle “i”. Di chiarire, in particolar modo, la sua posizione e il suo status sentimentale. E così, prendendo, come si suol dire, due piccioni con una fava, ha fatto sapere di non essere più fidanzato con Anna Kalinskaya – cosa che, per la verità, sospettavamo ormai da mesi – e di non avere, soprattutto, alcun flirt in progress.

Il riferimento, relativamente a questo punto, era alle voci sulla presunta frequentazione con la modella russa Lara Leito. Jannik Sinner e la ragazza erano stati paparazzati qualche giorno prima a Montecarlo, in atteggiamenti che parevano inequivocabili ma che forse tali, in fin dei conti, non erano, e tanto era bastato perché il gossip impazzisse.

In tanti hanno pensato che quella fosse la nuova fiamma del numero 1 del mondo, ma le sue parole, tanto tempestive quanto chiare, suggeriscono che non ci sia stato nulla di serio fra loro. Ammesso che qualcosa ci sia effettivamente stato, avendo lui avuto l’urgenza di mettere a tacere il chiacchiericcio ed il pettegolezzo degli ultimi giorni.

Sinner, raddoppiano gli indizi: a Roma c’era anche lei, ma…

Il campione azzurro non può pretendere, però, che non si parli della sua vita privata. Oramai è un personaggio pubblico e questo comporta, come noto, non solo onori, ma anche oneri.

E ci sta, dunque, che, nelle ultime ore, una certa foto apparsa sui social network abbia stuzzicato la curiosità dei follower. La protagonista di questi scatti è la bellissima Maria Braccini, che sappiamo essere la storica ex fidanzata del tennista che domenica scorsa, dopo 3 mesi di stop, si è classificato secondo agli Internazionali d’Italia. Era parso assai strano il fatto che l’influencer si trovasse a Roma proprio nei giorni in cui nella Capitale c’era anche lui. Soprattutto perché, qualche settimana fa, analogamente, si trovava in Costa Azzurra, a due passi da Jannik.

Non ci è voluto molto perché qualcuno insinuasse un ritorno di fiamma, ma ci ha pensato Maria in persona, in genere molto taciturna e riservata, a smentire le voci e il castello di ipotesi costruito sulla base di queste piccole coincidenze. Quando un follower le ha chiesto se si fosse fidanzata nuovamente con Sinner, la Braccini ha risposto così: “No, nessun ritorno, nessun fidanzato! Per favore…”. Nient’altro che una clamorosa cantonata, dunque, per quanto il ritorno di fiamma tra i due sia, evidentemente, il sogno segreto di molti dei loro sostenitori.