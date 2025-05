Giusy Meloni regina del Foro: pit-stop a sorpresa, pubblico in estasi

Giusy Meloni ruba la scena a Jannik Sinner: così la conduttrice di Dazn ha distratto gli spettatori nel corso della finale contro Carlos Alcaraz.

Diciamoci la verità: l’amarezza è tanta. Saremmo stati ben più lieti, e sarebbe da ipocriti negarlo, se a vincere fosse stato Jannik Sinner e non il suo più acerrimo rivale, l’iberico Carlos Alcaraz. Sia perché il suo trionfo, dopo 3 mesi di fermo, sarebbe entrato nella storia, sia perché sarebbe stato impagabile veder vincere a Roma un italiano. Ma chissà, magari un giorno non troppo lontano accadrà e questa sconfitta cadrà per sempre nel dimenticatoio.

Che poi, in tutta onestà, si tratta pur sempre di una sconfitta che ha portato con sé, indipendentemente dall’epilogo del torneo, una marea di sensazioni positive. Il numero 1 del mondo sarebbe potuto essere ben più arrugginito, mentre invece si è mostrato reattivo e combattivo tanto quanto lo è stato fino allo scorso mese di gennaio, o quasi. Ha solo bisogno di un po’ di tempo per riacquisire il ritmo partita, ma, per il resto, ci è parso il solito, a tratti indomabile, campione di sempre.

Cosa che potrebbero confermare, volendo, anche tutti i vip che nella giornata di domenica hanno “sfilato” al Foro Italico. E sono stati veramente tantissimi, in effetti, i personaggi noti che si sono precipitati a Roma a plaudire e a fare il tifo per l’azzurro, in occasione dell’agguerritissima finale contro il suo avversario più temibile.

Bellezze in tribuna: Giusy Meloni ha sofferto insieme a Sinner

C’erano Victoria e Thomas dei Maneskin, ma anche Alessia Marcuzzi e Massimiliano Allegri. Tra gli spalti c’era Raoul Bova, poi, nonché una certa conduttrice televisiva amatissima tanto dagli spettatori quanto dal popolo dei social.

Parliamo della bellissima Giusy Meloni, stella di Dazn, che si è goduta il match conclusivo degli Internazionali d’Italia in tutta tranquillità, senza il microfono in mano, come se fosse una tifosa qualunque. Peccato solo che la sua presenza non sia passata inosservata, men che meno ai tanti fortunati che, guarda caso, erano seduti proprio lì, vicino a lei.

L’ex numero 1 di Sportitalia e di Radio Serie A ha “sofferto” insieme a Sinner, ma allietando la giornata, al contempo, ai suoi dirimpettai. Giusy resta pur sempre una delle donne più affascinanti del panorama televisivo italiano e qualcosa ci dice che la sua presenza, in una giornata così amara, possa essere stata in qualche modo di conforto per quanti facevano il tifo per Jannik.