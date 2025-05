Giusy Meloni supera il test: l’ultimo post incendia Instagram

Giusy Meloni promossa a pieni voti, con tanto di lode: così la conduttrice di Dazn ha lasciato ancora una volta senza fiato i suoi follower.

Non sarà ancora ai livelli della sua collega Diletta Leotta, ma è di certo sulla buona strada. Potrebbe eguagliarla, prima o poi, o chissà, magari addirittura superarla. Giusy Meloni, del resto, ha tutte le carte in regola per sfondare sempre più. E i numeri del suo successo, in effetti, sembrerebbero confermarlo in maniera chiarissima.

Al momento conta, solo su Instagram, 565mila follower. Un numero che è aumentato nel momento in cui la bella conduttrice è approdata a Dazn, la tv on demand che ha regalato il successo sia alla Leotta che ad altre stelle del panorama sportivo come, ad esempio, l’altrettanto talentuosa Giorgia Rossi. Una rampa di lancio in tutto e per tutto, insomma, un trampolino degno di questo nome.

E chissà se la Meloni, che a dispetto del suo cognome non ha alcun legame di parentela con il presidente del Consiglio, avrebbe mai immaginato di arrivare tanto in alto, quando ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo. Una carriera che è già in ascesa e che è iniziata nel 2019, anno in cui venne assoldata da Sportitalia in qualità di conduttrice. Su quella rete presentò anche un telegiornale in lingua inglese, distinguendosi per la sua competenza e la sua preparazione.

La nuova stella di Dazn è già in bikini: applausi per Giusy Meloni

Dopodiché, arrivò l’esperienza a Milan Tv, seguita dal passaggio a La domenica sportiva, su Rai 2. Nel mezzo, svariate collaborazioni, prima fra tutte quella con Radio Serie A, nonché qualche incursione nel mondo del cinema e dei cortometraggi.

Nonostante sia così tanto impegnata, non ci sono solo il calcio ed il lavoro, nella vita della splendida Giusy Meloni. L’amatissima stella di Dazn ha tanti hobby e passioni, inclusa, a quanto pare, quella per i social network. Su Instagram posta contenuti a cadenza quasi giornaliera, che permettono ai suoi follower di avere un contatto diretto con lei. Nonché di ammirarla in tutto il suo splendore, essendo lei una donna dalla bellezza assolutamente folgorante.

E a giudicare dall’ultimo post possiamo aggiungere, altresì, che ha superato la prova a pieni voti. Quale? Semplice, la prova costume, avendo lei già avuto modo di indossare un sensualissimo e microscopico bikini di colore giallo. Che, qualcuno osi dire il contrario, le sta semplicemente a pennello.