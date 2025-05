Tigre contro tigre: il match di tennis è bollente, tifosi su di giri

Due delle tenniste più amate in assoluto hanno dato vita ad un match ad altissima temperatura: i tifosi sono andati in corto circuito.

La tigre indiscussa del circuito Wta è, senza ombra di dubbio, Aryna Sabalenka. I tifosi le hanno cucito addosso questa etichetta felina che, in effetti, le calza a pennello. Ma questo non significa, però, che la giocatrice bielorussa sia la sola ad avere il temperamento proprio dell’elegantissimo mammifero, giammai.

C’è un’altra tennista che ha una personalità molto simile e che è capace, a sua volta, tanto di “mordere” le avversarie, quanto di lasciare il segno. Parliamo di Marta Kostyuk, relativamente alla quale è subito doveroso sottolineare un aspetto: è nota per il suo gioco aggressivo e sofisticato, ma anche per il suo impegno civico, che spesso si è insinuato in campo, nelle partite di cui è stata protagonista. Soprattutto da quando nel suo Paese natio, l’Ucraina, è scoppiato il conflitto ancora purtroppo in corso.

Da quel momento in poi, l’attuale numero 27 del mondo ha ingaggiato una vera e propria battaglia contro le sue rivali russe. Ha spesso negato loro il saluto, come si ricorderà, un gesto che i più non hanno compreso e per via del quale in tanti le hanno puntato il dito contro. Non corre buon sangue neppure con la stessa Sabalenka, per ovvie ragioni, sebbene Aryna non abbia mai messo il becco, dal canto suo, su quanto sta accadendo. Solo una volta, dopo infinite pressioni, si era lasciata andare ad un commento risicato: “Nessuno normale può essere d’accordo con quanto accade”, aveva detto, ribadendo di non appoggiare in alcun modo la guerra in atto.

Kostyuk perde ma vince un sacco di like

Sta di fatto che, ironia della sorte, Marta e Aryna si sono ritrovate in campo, l’una contro l’altra, per ben due volte, negli ultimi giorni. Prima al Mutua Madrid Open, poi agli Internazionali d’Italia. In entrambi i casi, è stata la Kostyuk ad avere la peggio.

Una cosa, al di là dell’esito di questi match, è certa. Queste due partite sono state estremamente interessanti, quasi incandescenti. se vogliamo, essendo le due tenniste in questione molto belle, oltre che amate un po’ in tutto il mondo. Non a caso, sia l’una che l’altra si sono spesso concesse, in passato, delle esperienze nell’ambito della moda.

La Kostyuk, in particolare, è ambasciatrice di Wilson Sporting Goods, che ha trovato nel suo fascino raffinato e senza tempo il giusto compromesso per sponsorizzare la propria linea di abbigliamento, di scarpe e di racchette. E anche Vogue Ucraina, lo scorso anno, l’ha voluta in copertina, a riprova del fatto che la bellezza di Marta è assolutamente oggettiva e non opinabile.