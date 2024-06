Tennis, Kostyuk sorprende i tifosi: copertina da sogno su Vogue

Tennis, questa sì che è una gran bella sorpresa: Marta Kostyuk in copertina su Vogue è un sogno che si avvera.

Uomini e donni, tennisti e nuotatori, atleti olimpici e atleti paralimpici. Nessuno si è sottratto dal posare per questo servizio unico nel suo genere e tutti hanno colto, anzi, l’enorme potenziale insito in questo shooting destinato a passare alla storia. Inclusa Marta Kostyuk, che è stata ben lieta di farsi fotografare, in tutto il suo splendore, per la copertina da sogno del magazine Vogue.

Un’iniziativa alquanto singolare, dicevamo, che ha coinvolto sportivi di discipline diverse ma della stessa nazionalità. I campioni che hanno posato insieme alla tennista di Kiev sono tutti ucraini, motivo per il quale il messaggio che tutti insieme hanno mandato è ancor più potente. I Giochi Olimpici di Parigi 2024 rappresentano, per loro più che per chiunque altro, una concreta possibilità di riscatto. Vogliono rendere il proprio Paese orgoglioso di loro e, magari, contribuire anche fattivamente al riscatto dell’Ucraina.

Non c’è solo tanta bellezza, dunque, in questo servizio fotografico. C’è anche, e traspare, la voglia di rivalsa, il desiderio di riportare la propria terra agli antichi fasti dopo le difficoltà della guerra e i contrasti con la Russia. Uno shooting doppiamente spettacolare di cui la Kostyuk, manco a dirlo, è stata stella indiscussa.

Tennis, colpo di scena: copertina da urlo per Marta Kostyuk

Anche lei, come molti altri colleghi delle nazionalità più svariate, sogna di tornare da Parigi con una bella medaglia d’oro al collo. Potrebbe riuscirci, o magari no, ma l’essenziale è provarci e portare in campo il proprio talento e la propria determinazione.

Nonché la propria bellezza, nel suo caso, essendo lei, questo è poco ma sicuro, una delle più belle tenniste in circolazione. E si è tenuto anche del suo fascino magnetico al momento di scattare le foto da pubblicare sull’edizione ucraina di Vogue, che è un vero e proprio concentrato di sensualità e di arte. Marta, numero 18 al mondo, ha posato con indosso una gonnellina bianca da tennis e niente più.

Sì, avete capito bene, è senza veli dalla vita in su, sebbene le braccia siano posizionate in maniera tale da coprire il décolleté. Seppur non scandaloso – sarebbe stato fuori luogo, d’altra parte, se fosse stato tale – resta uno scatto bellissimo da ammirare più e più volte. E che, ne siamo certi, avrà reso felici i tifosi della campionessa di Kiev.