Gratta e Vinci, colpo da 100mila euro: così ha fatto 13

Gratta e Vinci, i sogni sono fatti per avversari. Un colpo incredibile di quelli che succedono nella vita. Ecco i fatti clamorosi

Ha fatto 13. E pensare che, nonostante anche il Totocalcio con questo numero fa fare sogni importanti, qualcuno ancora pensa che sia un numero sfortunato. Ma evidentemente non è così, non può essere così, perché non è la prima volta che vi raccontiamo di una vincita proprio collegata a questo numero.

E infatti siamo qui a parlarvene di un’altra. La storia, raccontata da ravennatoday.it, è legata ad un Gratta e Vinci e ad una vincita clamorosa, di quelle da ricordare e che poche volte succedono nella vita, con un tagliando della lotteria istantanea. E con quale biglietto secondo voi sono stati vinti tutti questi soldi? Qual è il tagliando che ha reso ancora una volta felice una persona della nostra nazione? Se ci pensate un secondo, forse anche meno, riuscite ad arrivarci anche voi. Altrimenti continuate a leggere e vi sveliamo tutto.

Gratta e Vinci, sempre Il Miliardario

Sì, con il Miliardario, il biglietto più amato da queste parti che non passa tantissimo tempo e che torna in maniera prepotente nelle cronache per essere uno dei più fortunati. Con questo biglietto infatti, nella tabaccheria Emanuele di Via Santucci, una signora di Ravenna ha portato a casa la bellezza di centomila euro. Tantissimi soldi che sì, la vita te la cambiano in maniera importante.

“È una cliente abituale – ha spiegato al sito citato prima il proprietario dell’attività commerciale Emanuele – Ha iniziato a grattare i numeri davanti a noi, poi all’improvviso si è fermata: quando ha scoperto di aver vinto 100mila euro si è sentita mancare dall’emozione. Mi ha chiesto aiuto e ho finito io di grattare gli altri numeri per lei. Non riusciva neanche a parlare! Le ho spiegato come fare per ritirare i soldi e lei ha detto che ci andrà insieme al figlio. Tanti pensano che il numero 13 porti sfortuna… E invece!”. Auguri alla signora!