Gratta e vinci, il metodo Lally supera il test: 1 milione così

Gratta e vinci, prova superata a pieni voti, meglio di così proprio non poteva andare: con questo metodo si vince fino a 1 milione.

Non c’è un tempo giusto per imparare certi valori. Come la lealtà, per esempio. Certo, è meglio assimilarne il significato e l’importanza sin dalla più tenera età, ma si può imparare ad essere leali nel tempo, nel momento più opportuno. Dopo aver commesso qualche errore, magari, ma di sicuro è meglio tardi che mai.

Il protagonista della storia che intendiamo raccontarvi oggi, però, leale lo è stato sempre, sin da subito. Se così non fosse stato, non saremmo qui a raccontarvi questa pagina incredibile della storia dei Gratta e vinci. Ma procediamo con ordine, non vogliamo rovinarvi la sorpresa o lasciarci andare a degli spoiler indesiderati.

Inizieremo col dire, quindi, che tutto è accaduto nello Stato del Massachusetts e che il protagonista di questa vicenda, alquanto singolare, risponde al nome di William Lally. Vive più precisamente a Roslindale, pittoresco quartiere della splendida Boston. Ha tanti interessi e un debole, come molte altre persone, per il gioco d’azzardo. Non gioca in maniera esagerata, non dilapida il suo stipendio tra grattini e Lotterie, ma quando può gli piace sempre tentare la fortuna affidando il suo destino nelle mani della sorte.

Gratta e vinci, prova superata: aveva ragione fin dall’inizio

C’è un dettaglio estremamente significativo, in questa storia così unica nel suo genere. Lally acquista i biglietti della lotteria sempre nello stesso posto. Neanche ci pensa a tradire il Food Mart di Washington Street, a Roslindale. Questo supermercato è la sua tappa fissa, il centro del suo “metodo” per vincere, da ormai, pensate un po’, 20 anni.

E la sua lealtà, era ora, è finalmente stata ampiamente ricompensata. Nei giorni scorsi ha comprato un tagliando della serie 100X Cashword, il cui premio massimo ammonta a 5 milioni di dollari. Non è questa la cifra che ha vinto, ma non è affatto male neanche il premio che si è assicurato. Spendendo 20 dollari ha portato a casa 1 milione.

Al momento di riscuotere la vincita ha deciso di optare per il pagamento una tantum e ha rinunciato, quindi, a 350mila dollari, ma è stato felice di scoprire che il suo negozio del cuore avrebbe vinto 10mila dollari. Un metodo vincente, quindi, quello di William Lally, che è sempre stato certo del fatto che quel luogo a lui tanto caro, prima o poi, gli avrebbe portato fortuna.