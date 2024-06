Superenalotto, 10mila euro a costo zero con questo metodo

Superenalotto, sai che puoi assicurarti un premio niente male senza spendere neanche un euro? Ecco come è possibile.

Ce ne fossero più, di settimane come quella che ci siamo appena lasciati alle spalle. No, nessuno ha fatto 6 e neanche 5+1, nel corso degli ultimi giorni, ma per gioire, a volte, basta anche meno. E lo sanno bene a Forlì, una delle tante città ad essere state baciate della fortuna in occasione delle estrazioni relative ai concorsi numero 100, 101, 102 e 103.

Chi gioca al Superenalotto potrebbe aver capito, a questo punto, che ci stiamo riferendo al concorso straordinario dal nome Un’estate a mille, che ha dispensato un sacco di premi nel corso delle ultime quattro estrazioni. In totale ce n’erano, come si ricorderà, 1000, nella misura di 250 per estrazione. In palio c’era un totale di 10 milioni di euro che, suddivisi tra i 1000 giocatori che ne hanno avuto diritto, hanno portato nelle loro tasche la bellezza di 10mila euro.

10mila euro a costo zero, è doveroso aggiungere, se si considera che partecipare a questo concorso non aveva alcun costo aggiuntivo. Per tentare la fortuna era sufficiente giocare una normalissima schedina del Superenalotto, completa di numero Superstar, in cambio della quale ognuno ha ottenuto, oltre alla ricevuta, un codice legato all’estrazione straordinaria.

Superenalotto, ha vinto senza spendere un euro: ecco come è stato possibile

Uno di questo 1000 premi è stato vinto, appunto, nel centro storico di Forlì, più precisamente alla tabaccheria e ricevitoria Cavallucci di corso Mazzini. La dea bendata è passata da lì nella serata di giovedì, ma non era la prima volta che bazzicava a queste latitudini.

“Abbiamo già avuto diverse vincite importanti col Gratta e Vinci e al Lotto, mentre l’ultimo colpo vincente al Superenalotto degno di nota risale a tre anni fa, quando ci fu un cinque da 27mila euro”, ha rivelato il titolare dell’attività. Soddisfatto, com’è giusto che sia, al pensiero che il concorso Un’estate a mille abbia dato risonanza nazionale alla sua tabaccheria, grazie al fatto che la notizia ha rapidamente fatto il giro del web, rimbalzando da una pagina all’altra.

Archiviate le quattro estrazioni speciali che hanno scandito questa settimana, tutto tornerà alla normalità, con un jackpot da sogno a fare da contorno e un sacco di speranze e di aspettative riposte in esso. E chissà che qualcuno non possa presto cantare vittoria…