Scommesse, bomba da 7mila euro: non solo calcio

Scommesse, ecco la bomba clamorosa da 7 mila euro. Una quota incredibile e una vincita con un importo ridicolo giocato.

Sono questi i colpi che fanno sognare. Quelli che fanno capire che quando la ruota deve girare in qualche modo girare. Perché va bene cercarla, la fortuna, ma in alcuni casi è lei che decidi di venirti a bussare.

E lo ha fatto con un fortunato utente di del sito PlanetWin 365 nei giorni scorsi. Un’ennesima vincita – che viene definita quella del giorno ma noi diremmo dell’anno – perché è assai particolare. Non tanto per quelli che sono stati i risultati centrati – assai semplice, tutte le partite over tranne un uno messo lì, quasi a caso, comunque uscito di un match di tennis – ma per il numero altissimo di partite pronosticate e appunto per la vincita clamorosa che tutto questo ha permesso. Parliamo di un colpo incredibile di quelli che raramente si vedono in giro. Anzi che quasi mai si vedono in giro. Un colpo che vi riportiamo nel dettaglio qui, senza andare oltre e senza perderci in ulteriori chiacchiere.

Scommesse, ecco la schedina vincente

Diciassette partite. Capite di cosa stiamo parlando. Alcune volte gli utenti non riescono nemmeno a beccare una singola, mentre in questo caso parliamo di un vero e proprio “lenzuolo” (termine da molti utilizzato per parlare dii una schedina lunghissima) che, in maniera clamorosa, è andato a segno. Nessuna partita degli Europei, anche questo c’è da dire, ma solo quei campionati minori in Europa e qualche amichevole per club sparsa per il mondo. Insomma, incredibile.

Ma volete sapere quanto realmente ha vinto questo utente con una giocata del genere? Intanto come detto ha investito solamente un euro, senza sistema, senza la possibilità del minimo errore. E questo errore (alcuni match era quotati molto alti perché erano stati pronosticati con un over 3,5) non c’è stato. Un solo euro per una vincita di 7.703euro. Quasi 8mila euro tutti in una volta. Una quota pazzesca con i bookmaker che secondo noi nemmeno ci hanno creduto quando l’hanno vista. Eppure tutto questo è realtà. Incredibile. Non finiamo mai di stupirci.