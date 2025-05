Emma Raducanu e il collega campione: la nuova coppia fa impazzire i tifosi

Emma Raducanu, potrebbe essere molto più di una semplicissima suggestione: cosa bolle in pentola tra lei e l’amatissimo campione.

Il loro sodalizio, a dire la verità, è durato ben più di quanto avessimo pensato. In tanti avevano difatti osservato, sin dall’inizio, che Novak Djokovic non avesse avuto una grande idea. Che lui ed Andy Murray fossero troppo diversi – benché in comune abbiano di certo il talento – per poter lavorare insieme in maniera proficua.

Non ha stupito fondamentalmente nessuno, dunque, la notizia, arrivata qualche giorno fa, della loro separazione. Ce l’aspettavamo, la verità è questa. Sembra però che i due tennisti, almeno quello, non siano arrivati ai ferri corti. A giudicare dal modo in cui entrambi hanno annunciato sui social la fine di questa collaborazione, la sensazione è che la decisione sia stata presa di comune accordo.

Sarà interessante, a questo punto, scoprire chi si andrà ad accomodare sulla panchina del mitico Nole, ma lo sarà ancor di più capire se sir Andy abbia intenzione di continuare su questa strada o meno. Se così fosse, se la sua intenzione è quella di allenare qualcun altro, ci sarà di certo la fila alla sua porta. Potenzialmente ci sarebbero almeno 5 giocatori, infatti, pronti ad assoldarlo e a lasciare che Murray insegni loro come si diventa un campione con la “C” maiuscola. Un numero 1 destinato a passare alla storia.

C’è lui nel radar di Emma Raducanu

Il primo a corteggiarlo potrebbe essere il suo connazionale Jack Draper, di cui è peraltro già amico. Ma potrebbe adocchiarlo anche Stefanos Tsitsipas, che è ancora in cerca di un assetto più stabile e di una figura che lo supporti nella scalata al successo.

Tra i possibili contendenti ci sarebbe anche Elena Rybakina, che con Murray al suo fianco potrebbe sviluppare una maggiore consapevolezza mentale e migliorare sensibilmente il suo gioco. Stesso discorso per Iga Swiatek, che ora più che mai ha bisogno di una figura che le restituisca la fiducia che a tratti sembra mancarla e che la esorti a ricominciare a collezionare titoli e vittorie. Potrebbe non essere lei, tuttavia, se queste ipotesi venissero confermate, la “prediletta” di sir Andy.

Non è da escludersi che ad assoldare Murray sia Emma Raducanu, britannica come lui e con l’etichetta di mangia-allenatori attaccata addosso. In buona sostanza non ha mai trovato nessuno che facesse realmente al caso suo, quindi il fatto che il suo connazionale si sia liberato potrebbe essere provvidenziale per lei. Che i pianeti si siano allineati nel momento giusto? Chi lo sa. Una cosa sola è certa: i tifosi britannici impazziscono al sol pensiero che possa nascere questa nuova coppia.