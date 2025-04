Inconsolabile Emma Raducanu: scaricata senza pietà

Emma Raducanu, purtroppo era prevedibile che prima o poi sarebbe accaduto: non c’è stato niente da fare, silurata senza troppi complimenti.

Nel 2021 ha vissuto un momento magico. Irripetibile. Ha vinto nientepopodimeno che lo Us Open. E non solo non era nella lista delle favorite per la vittoria, ma aveva addirittura dovuto disputare le qualificazioni per potersi assicurare un posto nel main draw dello Slam a stelle e strisce. La sua resterà per sempre, dunque, una delle imprese più mirabolanti sulle quali una tennista abbia mai apposto la sua firma.

Quello che né Emma Raducanu e né i suoi sostenitori potevano immaginare, però, è che quella vittoria sarebbe rimasta un caso isolato. A quel trionfo la bella britannica non è mai riuscita a dare un seguito, tanto è vero che, qualche mese dopo, è iniziata la sua caduta libera verso le retrovie della classifica mondiale. Avrà perso un po’ di smalto, magari, ma non il potere che quel suo exploit ha generato. Lo dimostra il fatto che, ancora oggi, a 4 anni di distanza da quel giorno, continua ad essere una delle atlete più glamour di sempre.

Ha raggiunto livelli di popolarità inimmaginabili, complice il fatto che gli sponsor, dopo la vittoria a New York, abbiano fatto a gara pur di assicurarsela come ambassador e testimonial. C’è stato un momento, insomma, in cui la Raducanu era ovunque: sulle copertine delle riviste, sulle pubblicità delle maison d’alta moda, in televisione e chi più ne ha più ne metta. Peccato solo che l’idillio, durato comunque a lungo, sia ora ufficialmente finito.

Raducanu silurata: le ha voltato le spalle

Era prevedibile che, in assenza di risultati, gli sponsor potessero meditare quanto prima l’abbandono, e così è stato. Emma è stata scaricata senza troppi complimenti da uno dei colossi che più avevano creduto in lei e nel suo talento, ossia la compagnia telefonica Vodafone.

Il contratto che aveva siglato con la stessa non è stato rinnovato, ragion per cui la Raducanu non ne è più il volto ufficiale. Il che ha comportato, naturalmente, un’ingente perdita di denaro per la campionessa britannica. Il fatto che questo accordo sia saltato le ha causato un danno economico di proporzioni epiche: si stima, infatti, che Emma abbia perso qualcosa come 3 milioni di dollari.

Che non sono bruscolini, soprattutto se consideriamo che, nel tempo, molti sponsor l’avevano già lasciata a mani vuote. Fortuna che non tutti l’hanno mollata e che la stella degli Us Open 2021 continua ad essere, nonostante tutto, una delle atlete più pagate nel 2024 secondo Forbes. E chissà che le cose non possano migliorare nuovamente, avendo lei risalito il ranking nelle ultime settimane fino a portarsi al 47esimo posto della classifica mondiale.