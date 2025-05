Non indossa niente dalla vita in giù: la svolta sexy della tennista ti farà sognare

Follower e tifosi sono rimasti a bocca aperta dinanzi ai suoi nuovi contenuti supersexy: la tennista celebra così il ritorno allo status di single.

Al secondo turno degli Internazionali d’Italia si è imbattuta nientepopodimeno che nella temibilissima tigre bielorussa del circuito. E incontrare così presto Aryna Sabalenka, diciamocelo, è stata per lei una vera sfortuna, come si evince chiaramente dal fatto che sia riuscita a scucire alla numero 1 del ranking Wta solo ed esclusivamente 4, miseri, game.

Ana Potapova, però, non ha l’abitudine di piangersi addosso. Preferisce reagire. Ed è esattamente questo che ha fatto una volta lasciata la città di Roma, dove lei, esattamente come molti altri tennisti, se la sono spassati un mondo tra clima mite, ottimo cibo e passeggiate alla scoperta delle meraviglie della Capitale. La splendida tennista russa, del resto, non è rimasta a leccarsi le ferite neppure quando ha rotto il matrimonio, celebrato qualche mese prima, con il collega Alexander Shevchenko.

I due ragazzi erano convolati a nozze nel dicembre del 2023, dopo diversi anni di frequentazione, ma la loro unione è durata pochi mesi. Si sono lasciati a ridosso degli Us Open dello scorso anno, per motivi che, ad onor del vero, non sono mai stati approfonditi dai diretti interessati. La sola cosa di cui siamo a conoscenza è che il divorzio, quello sì, è stato fulmineo. E, si spera, indolore, nei limiti del possibile.

Ai fornelli in tanga: Potapova sbalordisce i follower

“Abbiamo avuto dei problemi – si era limitata a dire la bella campionessa russa – alcune coppie superano questi problemi, altre no. Purtroppo noi siamo una di quelle coppie che non ce l’hanno fatta“.

La Potapova, per la gioia di molti dei suoi sostenitori, è dunque nuovamente single. E, come a voler celebrare, questo nuovo status, si è concessa quella che ha tutta l’aria di essere una vera e propria svolta sexy. Di scatti bollenti ne ha già pubblicato qualcuno, in passato, ma mai nulla che si avvicinasse a quelli che ha condiviso sui social nelle scorse ore.

In questa foto, esplicitamente provocatoria, Ana si trova in una cucina e indossa una maglietta con la zip volutamente tirata giù. La scollatura in primo piano non è, però, il solo dettaglio hot di questa immagine. Dalla vita in giù non indossa nulla, se non un minuscolo tanga di cui è possibile intravedere, in due delle foto di questo trio di istantanee, solo il filo, sottilissimo. Più che sufficiente a far perdere la testa a tutti…