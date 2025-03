Che caldo fa al Miami Open: incandescente Potapova

Ana Potapova non sbaglia un colpo: le ultime foto hanno seminato il panico sui social network, è una vera e propria visione.

Nell’ultimo periodo si è parlato di lei non tanto per i meriti sportivi – fatta eccezione per il titolo vinto a Cluj-Napoca, non ha combinato granché – quanto, piuttosto, per le sue avventure e disavventure sentimentali. In effetti, da questo punto di vista la vita di Ana Potapova è stata particolarmente movimentata, negli ultimi mesi.

Sul finire della scorsa stagione, benché la rottura fosse a quel punto già datata, aveva confermato di essersi separata da Alexander Shevchenko. I due giovani tennisti si erano sposati nel dicembre del 2023, ma si sono lasciati in concomitanza, più o meno, degli Us Open 2024. Hanno atteso qualche mese, però, onde evitare che la stampa desse priorità al gossip e non al tennis, per ufficializzare il loro divorzio-lampo. Un divorzio che sappiamo essere avvenuto per cause che, in realtà, non sono mai state chiarite.

La bella Ana è stata parecchio sfuggente, in effetti, quando ha ufficializzato la fine della sua storia d’amore con il collega 24enne di Rostov sul Don. Nell’augurargli il meglio per il futuro e per la sua carriera tennistica, aveva detto: “Abbiamo avuto dei problemi – senza entrare troppo nel merito – alcune coppie superano questi problemi, altre no. Purtroppo noi siamo una di quelle coppie che non ce l’hanno fatta“.

La Potapova ha fatto gol: le foto spiazzano i tifosi

E mentre i riflettori attorno al loro divorzio stavano finalmente per spegnersi, ecco che un avvistamento inaspettato ha infiammato, di nuovo, il mondo del gossip.

A Indian Wells, un paio di settimane fa, la Potapova è stata avvistata nel box di un altro collega, ossia dell’olandese Tallon Griekspoor. Una presenza alquanto sospetta, la sua, ma del tutto legittima. Ana è single a tutti gli effetti ed è giusto, giustissimo, che abbia voglia di rifarsi una vita dopo la rottura con Shevchenko. Se qualcosa stia effettivamente bollendo in pentola lo sapremo, comunque, a tempo debito, quando i diretti interessati avranno voglia di vuotare il sacco.

Nel frattempo, Ana continua a spassarsela. E a lasciare, perché no, che i follower la ammirino in tutto il suo splendore. Le ultime foto che ha postato in diretta da Miami sono incandescenti: sorride e ha la schiena nuda, una combo micidiale che, a giudicare dal numero di pollici in su e di commenti non ha lasciato indifferente nessuno.