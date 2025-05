Tennis, una nuova “statua” a Roma: la foto bollente infiamma il web

La tennista ha giocato il jolly e, così facendo, è riuscita a rubare la scena ad una delle tante meraviglie di Roma: non potrai toglierle gli occhi di dosso.

Non ha avuto troppa fortuna, in sede di sorteggio del tabellone principale degli Internazionali d’Italia. Le è toccata in sorte, già al primo turno, una giocatrice molto ostica, ossia Ana Potapova, per cui ha dovuto affrontare un match davvero molto impegnativo. E non si può dire che non ce l’abbia messa tutta, perché il risultato stesso della partita è inequivocabile: Dayana Yastremska ha lottato per 3 set, prima di sventolare bandiera bianca.

Non è stata una gara a senso unico, insomma, e non poteva esserlo, del resto, essendo entrambe due giocatrici molto toste e combattive. È un vero peccato, insomma, che il Foro Italico sia rimasto orfano di una delle tenniste più talentuose del circuito. La Wta è ancora degnamente rappresentata, ma ciò non toglie che ai tifosi italiani avrebbe fatto piacere potersi godere, ancora per un po’ di tempo, i colpi e le magie della bella campionessa di origini ucraine.

Sia perché Dayana ha un repertorio di colpi niente male e sia perché, si sa, anche l’occhio talvolta vuole la sua parte. E con lei ce l’aveva eccome, essendo la Yastremska una delle tenniste in assoluto più affascinanti che si siano mai viste nel circuito maggiore. Una ragazza dai lineamenti angelici e dal corpo perfetto.

Ha rubato la scena perfino a “lei”: incantevole Dayana

Tanti turisti avranno avuto il piacere, in questa prima settimana degli Internazionali, d’imbattersi nella bellissima Dayana. Anche lei, infatti, come molti altri suoi colleghi, ha approfittato del poco tempo libero per andarsene a zonzo per la città eterna e riscoprire le sue antiche meraviglie.

La tennista ucraina ha fatto un salto, per esempio, a Fontana di Trevi, una tappa assolutamente immancabile e imprescindibile per ogni turista che si rispetti. Secondo la tradizione, lanciare una monetina nelle sue acque significa assicurarsi la possibilità di fare ritorno, un giorno, nella Capitale d’Italia. Cosa che tutti, visto il fascino unico di questa città, desiderano. Inclusa lei, per l’appunto, che quasi sicuramente avrà rispettato il rito con tanto di fotografia a testimonianza di quanto fatto.

Il punto è che nello scatto che la ritrae davanti a Fontana di Trevi la Yastremska indossa un top talmente scollato da fare impallidire anche la meraviglia architettonica alle sue spalle. Un’istantanea bollente ma graditissima che, quello è poco ma sicuro, avrà fatto venire a tanti la voglia di fiondarsi a Roma. E non per la Fontana…