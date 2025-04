Tennis, a Roma non aspettano che lei: s’infiamma il Foro Italico

Quanto sex appeal al Foro Italico in occasione degli Internazionali d’Italia: ci sarà anche una delle tenniste più seducenti di tutto il circuito.

Non ha mai avuto il benché minimo dubbio su cosa volesse fare da grande. Tanto è vero che ha iniziato a fare sul serio, affacciandosi sul circuito Wta, alla tenerissima età di 16 anni. A quel tempo giocava a tennis già da un bel po’ di tempo ed era stato evidente sin da subito che avesse anche un incredibile talento.

Da quel giorno in poi, Dayana Yastremska, è di lei che stiamo parlando, ha fatto un sacco di strada. Oggi è nella top 50 delle migliori giocatrici del circuito professionistico ed è una di quelle avversarie nelle quali è decisamente meglio non imbattersi. Rivali e addetti ai lavori la conoscono per il suo stile di gioco aggressivo e per i suoi colpi potenti, motivo per il quale la temono. Tutti sanno, del resto, che è una delle campionesse più temibili in questo preciso momento storico.

L’atleta ucraina ha vinto il suo primo titolo Wta nel 2018, più precisamente ad Hong Kong. Ha dato tanto fastidio, negli anni, anche alle campionesse più forti, imponendosi sin da subito come astro nascente del tennis mondiale. Un anno dopo quel successo, però, ha fatto il salto di qualità definitivo: si è aggiudicata altri due titoli, a Strasburgo e ad Auckland, e ha raggiunto il suo miglior piazzamento, avanzando fino al 21esimo posto della classifica femminile.

Tutti pazzi per Dayana: sarà una delle reginette degli Internazionali d’Italia

Dayana, insomma, è un vero e proprio uragano, quando è in campo. Ma non solo. La verità, infatti, è che lo è anche dietro le quinte del circuito professionistico, capace com’è di smuovere il popolo dei social con un semplicissimo scatto.

La Yastremska, attesa agli Internazioneli d’Italia 2025, è molto attiva sui social network e lo dimostra il fatto che condivida, spesso e volentieri, istantanee e clip in cui la si può ammirare alle prese con gli allenamenti e con la vita privata. A giudicare da questi contenuti è una tipa super glamour e lo conferma, nel caso ci fossero dubbi, il fatto che sfoggi outfit da urlo in qualunque occasione. Che indossi un bikini o un mini abito, un completo chiccosissimo o una tuta da ginnastica, non fa assolutamente alcuna differenza.

La 24enne di Odessa è talmente bella, magnetica, seducente ed intrigante che finirebbe sotto i riflettori in ogni caso. Figurarsi se poi posta, per l’appunto, fotografie di questo tipo. A quel punto, come si potrebbe resistere, pur volendo, alla tentazione di fare tap sul pollice insù?