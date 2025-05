Sinner non vuole parlarne: imbarazzo a Roma

Jannik Sinner, all’improvviso il gelo al Foro Italico: il numero 1 del mondo era visibilmente in imbarazzo e ha preferito glissare la domanda.

Certe domande, ciclicamente, si ripetono. Ed è assai probabile che vengano riproposte nei contesti in cui più risulterebbero essere scomode. Come Roma, in questo caso, dove la carovana del tennis è approdata in occasione dell’edizione 2025 degli Internazionali d’Italia. Particolarmente attesi, quest’anno, perché avrebbero riaccolto, dopo tre mesi di stop, l’amatissimo Jannik Sinner.

Il campione azzurro è finalmente tornato e il benvenuto che il pubblico italiano gli ha riservato è stato ancor più caloroso di quanto pensassimo. Già dallo scorso lunedì, da molto prima che il torneo entrasse effettivamente nel vivo, il numero 1 del mondo è stato il protagonista indiscusso. I riflettori sono tutti su di lui e ne è felice, più di tutti, Alexander Zverev, che ha ammesso, qualche giorno fa, di non aver giocato troppo bene, ultimamente, per via della pressione derivante dall’attenzione mediatica che, in assenza di Sinner, si è riversata tutta su di lui.

Un’attenzione che anche lo stesso Sinner, per quanto faccia piacere, probabilmente eviterebbe, discreto e riservato com’è, ma tant’è. Una volta a Roma ha dovuto necessariamente sottoporsi a decine e decine di interviste, senza potersi tirare indietro. Non lo ha fatto neppure nel momento in cui gli è stata rivolta la domanda più scomoda che qualcuno potesse fargli.

Tace Sinner: una domanda troppo scomoda

No, non ci riferiamo a quelle, tantissime, relative alla sua situazione sentimentale. In quel caso Jannik non ha avuto problemi ad ammettere di essere single, confermando la rottura con Anna Kalinskaya e smentendo, parallelamente, il flirt con la modella russa Lara Leito.

flavio è sempre un mood pic.twitter.com/DH0VxyFKLr — ☾ sab (@signofhsab) May 5, 2025



La domanda scomoda in questione riguardava il cibo, più precisamente la pizza. Il suo interlocutore l’ha toccata piano, chiedendogli quale fosse la sua preferita, salvo poi sganciare la vera bomba. Una volta scoperto che Sinner ama la margherita, si è sentito chiedere cosa ne pensasse della pizza con l’ananas. E, da buon italiano, ha consigliato all’intervistatore di non parlare mai di una cosa del genere a certe latitudini, data la sensibilità dei suoi connazionali rispetto ad argomenti così “spinosi”. Ha evitato di parlarne, dunque, senza rispondere per davvero.

È rabbrividito al sol pensiero anche Flavio Cobolli, che ha liquidato la domanda con un “Amico, sono italiano”. E neanche Matteo Arnaldi, per la verità, è parso troppo felice al pensiero di mangiare una pizza “tropicale”. Della serie toccateci tutto, ma non la pizza.