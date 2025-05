Sinner, chi la fa l’aspetti: il dessert della discordia

Jannik Sinner, quel dessert ha decisamente un sapore agrodolce: c’era da aspettarselo, era ovvio che una risposta sarebbe presto arrivata.

C’era una volta un tennista timido, dai ricci rossi e folti, che non amava parlare della sua vita privata. Non ama farlo neanche adesso, amante com’è della discrezione e della – sacrosanta – riservatezza alla quale anche un campione del suo calibro dovrebbe avere diritto, ma tant’è: ogni tanto gli tocca e non sempre riesce a glissare le domande scomode.

Una volta giunto a Roma, però, è stato subito evidente quanto repentinamente, nel corso degli anni, sia cambiato l’attuale numero 1 del mondo. Jannik Sinner, anticipando gli esponenti della stampa che si erano precipitati ad intervistarlo alla prima occasione utile dopo 3 mesi di sospensione, ha vuotato immediatamente il sacco. Addirittura è sembrato impaziente di ammettere lì, davanti a tutti, che tutte le voci che si erano rincorse negli ultimi giorni erano – così dice – del tutto prive di fondamento.

Si è affrettato a sottolineare, prima ancora che qualcuno glielo chiedesse, di non essere coinvolto in alcuna relazione sentimentale. “Sono single”, ha ripetuto fino allo sfinimento, come a voler mettere i puntini sulle “i” e chiarire che le foto con Lara Leito non fossero indicative di un nuovo amore nato sotto il sole di Montecarlo.

La replica su Instagram è dolce e piccata al tempo stesso

Non è dato sapere che tipo di relazione ci sia effettivamente tra i due – Chi li ha pizzicati insieme e il paparazzo li avrebbe perfino visti baciarsi in auto – ma è evidente che Sinner non si sente legato e che non vuole si dica, di conseguenza, che è fidanzato.

Una precisazione che potrebbe non essere piaciuta alla diretta interessata, la modella russa di 31 anni in compagnia della quale Sinner era stato visto nel Principato di Monaco. È parso assai sospetto, in effetti, il post che la ragazza ha pubblicato qualche ora fa attraverso le sue Instagram stories. Non tanto la foto in sé, quanto piuttosto la didascalia aggiunta in calce allo scatto.

In primo piano c’è un dessert monoporzione e fin qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che Lara ha avvertito l’esigenza di scrivere una frase che ha tutta l’aria di essere una “botta” diretta a Jannik: “Non lo condivido con nessuno”, ha scritto, con tanto di emoji che si sbellica dalle risate. Che sia stata, a suo modo, una risposta piccata alla precisazione che Sinner ha sentito l’urgenza di fare non appena arrivato a Roma? Chi lo sa…