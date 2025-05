Dubbi sul passato di Sinner: il triangolo con Lara Leito e Maria Braccini

Jannik Sinner, Lara Leito potrebbe non essere una new entry: dubbi sul passato del campione dopo la pubblicazione di un video inequivocabile.

Simone Vagnozzi la segue. Darren Cahill, pure. Jannik Sinner no. Una mossa studiata, chiaramente, che non è bastata, però, ad evitare che la stampa facesse due più due e diffondesse in tempi record la notizia dell’anno. Perché quando il numero 1 del tennis si fidanza, beh, è del tutto normale che se ne parli e anche in maniera piuttosto massiccia.

Soprattutto se, come in questo caso, la bomba è esplosa del tutto a sorpresa. Neanche sapevamo ancora se lui e Anna Kalinskaya si fossero effettivamente lasciati che già, nel frattempo, un’altra ragazza entrava in punta di piedi nella sua vita. Anche se, ad onor del vero, stando a quello che ha riferito nelle scorse ore il Corriere della Sera, è probabile che il nativo di San Candido conoscesse già da qualche tempo la sua attuale, nuovissima, fiamma.

Il quotidiano milanese ha pubblicato un video che risale allo scorso 5 aprile 2024. All’inizio della clip si vede una ragazza, molto bella, in piedi sulle tribune del Country Club, intenta ad ammirare il campionissimo di origini altoatesine mentre si allenava con il suo coach, Simone Vagnozzi. Pare sia rimasta lì per qualche minuto, senza mai distogliere lo sguardo, per poi imboccare l’uscita della struttura.

Lara Leito con Sinner già un anno fa: il video inchioda Jannik

La voce fuori campo parla di lei come di una ragazza “che ricorda molto la fidanzata di Sinner”: l’allusione era a Maria Braccini, che un anno fa di questi tempi, sebbene Jannik stesse già con la Kalinskaya, si credeva fosse ancora la sua dolce metà.

All’esterno le viene chiesto se fosse lei la famosa Maria, ma la top model, scuotendo la testa, ha detto di no, per poi rivelare il suo vero nome. Quella era Lara, Lara Leito, la modella che è stata paparazzata con l’azzurro nei giorni scorsi a Montecarlo, tra una cena al Country Club e un bacio rubato in auto. La domanda, a questo punto, è legittima: cosa ci faceva, già 365 giorni fa, in tribuna? Che abbia sempre avuto un debole per Sinner?

Non possiamo escluderlo, così come non possiamo fornire risposte a tutti i dubbi, assolutamente leciti, che questa clip ha sollevato in men che non si dica. Che Jannik l’abbia già frequentata nel “passaggio” tra Maria e Anna? Forse sì, forse no, chi lo sa. La sola cosa certa è che, adesso, il suo cuore appartiene solamente a lei.