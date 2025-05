Notti di follia a Roma per Sinner: vola alto il re del tennis

Jannik Sinner è finalmente tornato e il suo soggiorno a Roma non è mai stato così speciale: oramai è un re in tutto e per tutto.

Sono ormai lontani i tempi in cui doveva ingegnarsi per risparmiare e per arrivare a fine mese senza dover chiedere aiuto a mamma Siglinde e papà Hanspeter. Jannik Sinner, adesso, è uno degli sportivi in assoluto più ricchi al mondo, ragion per cui non deve più affannarsi, quello è poco ma sicuro, per far quadrare i conti.

Il che non significa che sperperi in maniera ignobile il suo denaro, intendiamoci. Il numero 1 del mondo ha anzi sottolineato, in diverse occasioni, di non essere quel tipo di persona che si diverte a dilapidare il proprio patrimonio. Conosce bene il valore dei soldi ed è per questo che preferisce investirlo nel modo più appropriato. Come per creare, ad esempio, una fondazione che dia ai più piccoli la possibilità di crearsi un futuro roseo e quanto più stabile. Ma questa, quella del suo progetto, è un’altra storia.

Anche investendo in questo sogno gli è rimasto comunque un gran bel gruzzolo da parte, avendo lui vinto, soprattutto nell’ultima stagione, una barca di soldi. Un altro gruzzolo lo ha riservato, pertanto, al suo soggiorno nella città eterna. In vista del suo ritorno in campo, che è coinciso guarda caso con l’inizio degli Internazionali d’Italia, il campione azzurro ha ben pensato di prenotare per sé e per il suo team uno degli hotel più prestigiosi di Roma. Una struttura unica in tutto e per tutto.

Solo il meglio per re Sinner: a Roma non si bada a spese

Grazie a uno degli ultimi reel che ha postato, abbiamo scoperto che Sinner alloggia al Rome Cavalieri, un hotel a 5 stelle che sorge sulla collina di Monte Mario e che gode di una vista mozzafiato sulla città.

La struttura dispone di molte camere e suite, alcune delle quali constano addirittura di terrazze private che affacciano su Roma e sul Vaticano. I tessuti pregiati, le opere d’arte alle pareti e i mobili d’epoca contribuiscono a rendere l’atmosfera di queste stanze assolutamente irripetibile. Un lusso senza tempo, se vogliamo, il contesto ideale per chi cerca raffinatezza e tranquillità in un contesto esclusivo in tutto e per tutto. E anche buon cibo, considerando che l’hotel dispone di un ristorante, con 3 stelle Michelin, guidato dallo chef Heinz Beck.

Sinner ha scelto il meglio, insomma, per il suo soggiorno a Roma. Senza badare a spese, s’intende, dal momento che alloggiare al Rome Cavalieri è un lusso per pochi. Non sappiamo che tipo di camera abbia scelto Jannik, ma simulando una prenotazione abbiamo facilmente scoperto che soggiornare qui per 2 settimane costa tra gli 8,3mila euro e i 13,5mila euro. Nel caso in cui, però, il campione avesse optato per una delle esclusive suite dell’hotel, potrebbe aver speso anche 124mila euro.