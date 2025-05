Internazionali d’Italia, i pronostici di venerdì 9 maggio

A Roma adesso si comincia a fare sul serio: ecco chi scenderà in campo nella giornata di venerdì 9 maggio e quali azzurri saranno impegnati al Foro.

Qualificazioni e primo turno sono ormai alle spalle ed è tempo, adesso, di iniziare a fare sul serio. Le teste di serie degli Internazionali d’Italia sono pronte, infatti, a scendere in campo e a darsi battaglia nella suggestiva cornice del Foro Italico. Andiamo a scoprire, allora, quali saranno i big match in programma oggi, venerdì 9 maggio 2025.

Iniziamo dagli azzurri e, più precisamente, da Lorenzo Musetti, al suo esordio da top ten sulla terra rossa della capitale d’Italia. Debutterà contro Otto Virtanen e, considerando lo stato di forma impeccabile di queste ultime settimane, dovrebbe vincere il primo match romano in scioltezza. Avrà dalla sua il pubblico e la sicurezza derivante dal fatto di essere entrato nell’Olimpo dei migliori, ragion per cui il finlandese potrebbe spuntarla solo nel caso, comunque remoto, in cui riuscisse a sorprenderlo con colpi particolarmente imprevedibili.

Non parte con lo stesso vantaggio Francesco Passaro, che dovrà superare l’esame Grigor Dimitrov per accedere al turno successivo degli Internazionali d’Italia. Il bulgaro, da sempre piuttosto versatile, è il favorito per la vittoria, ma questa gara, indipendentemente dal risultato, sarà comunque una vetrina molto importante per il 24enne di Perugia. Sarà tosta anche per Luciano Darderi, che ha sì reso in maniera ottimale, fino ad oggi, sulla terra battuta, ma che dovrà vedersela contro uno degli osservati speciali di questo torneo, ossia Jack Draper. Che, alla luce degli ultimi risultati ottenuti, sembrerebbe destinato a vincere questo faccia a faccia.

Le altre sfide clou in programma oggi a Roma

Passiamo, adesso, agli altri campioni che scenderanno in campo in questo venerdì 9 maggio 2025. Carlos Alcaraz, grande favorito di questo torneo, esordirà contro Dusan Lajovic. Incontro che dovrebbe vincere abbastanza agevolmente, sempre a patto che giochi sul rosso come ha sempre fatto.

Anche Stefanos Tsitsipas dovrebbe accedere al turno successivo senza troppi problemi: con il suo gioco imprevedibile, che rende al meglio sulla terra battuta, ipotizziamo che riuscirà ad avere la meglio su Alexandre Muller. Stesso discorso per Daniil Medvedev, che dovrà affrontare Cameron Norrie. Non sarà una partita facile, essendo il britannico un avversario molto solido, ma il russo è comunque favorito alla luce della sua esperienza nei big match.

Oggi esordirà anche Alexander Zverev, il cui stile di gioco è decisamente superiore a quello di Camilo Ugo Carabelli, che pure è un buon giocatore sulla terra rossa ma non di certo ai livelli del tedesco. Spazio, infine, ad Holger Rune, che sta crescendo in maniera esponenziale e che farà, secondo le quote, un sol boccone dell’argentino Francisco Comesana.

I vincenti delle altre partite di venerdì 9 maggio 2025

Khachanov (in Barruchaga-Khachanov)

Griekspoor (in Fils-Griekspoor)

Moutet (in Humbert-Moutet)

Baez (in Kopriva-Baez)

Djere (in Michelsen-Djere)

Popyrin (in Popyrin-Taberner)

Shapovalov (in Shapovalov-Gaubas)

Thompson (in Thompson-Nakashima)