Tennis, fortunato in campo e anche in amore: al suo fianco c’è una dea

Fidanzate bellissime e dove trovarle: chi è la famosa presentatrice che ha conquistato il cuore di uno dei più talentuosi top 10 del momento.

Il peggio è alle spalle. O almeno così sembrerebbe. Alexander Zverev si è lasciato alle spalle un momento molto difficile e l’impressione è che sia pronto, adesso, per prendersi la sua rivincita. Un ritardo che pagherà a caro prezzo, però, considerando che in assenza di Jannik Sinner si è lasciato sfuggire un’occasione molto, ma davvero molto, ghiotta.

Avrebbe potuto scalare il ranking e conquistare il trono che l’altoatesino detiene da 46 settimane, ma non è riuscito a sfruttare questa opportunità. Dopo gli Australian Open ha tentennato nei momenti importanti e non ce l’ha fatta, di conseguenza, a coronare il sogno di essere il numero 1 del mondo. A Monaco di Baviera, tuttavia, qualcosa è cambiato. Lì, nella sua terra natia, si è come sbloccato, e chissà che adesso non riesca ad ottenere qualche risultato migliore negli altri appuntamenti sulla terra rossa.

Certo è che in amore, per la verità, Zverev ha già vinto. Vi sarà certamente capitato di vedere sul piccolo schermo le immagini di una ragazza, bellissima, che è sempre seduta nel suo box, quando Sascha è in campo. Bene, quella è la sua dolce metà, che nel suo Paese di origine, la Germania, è famosa e molto apprezzata.

Zverev ha già vinto tutto: Sophia è semplicemente irresistibile

Il suo nome è Sophia Thomalla e no, non è una tennista, bensì una presentatrice. Nel corso del tempo ha condotto diversi show di successo, come ad esempio i seguitissimi Date or drop e Are you the one, ragion per cui in Europa è abbastanza conosciuta da molto prima che la sua strada e quella di Zverev si incrociassero.

La fidanzata di Zverev, oltre ad essere evidentemente brava al timone dei programmi televisivi sopra citati, è anche bella in un modo che non esiteremmo a definire sconvolgente. Non a caso ha posato, in passato, per la copertina di Playboy, in una serie di scatti che hanno reso perfettamente giustizia al suo fascino e al suo incommensurabile sex appeal.

Dopo quello shooting non ha più posato senza veli, ma è doveroso sottolineare che anche le foto che pubblica quasi ogni giorno sui social network sono alquanto calienti. Nell’ultima, per esempio, sfoggiava un mini abito rosso che le stava d’incanto e che metteva bene in risalto le sue gambe da guinness world record. Ben più irresistibili, oseremmo dire, di qualunque titolo Atp su cui Zverev possa mai mettere le mani.