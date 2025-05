Fognini le ha detto addio: è finita per davvero

Fabio Fognini, quel che è fatto è fatto: il tennista di Arma di Taggia ha comunicato, nelle scorse ore, di averle detto addio per sempre.

Si è preso tutto il tempo del mondo, com’è giusto che fosse. Perché Fabio Fognini non ha nessuna fretta di mollare il tennis e di iniziare una nuova vita dopo anni e anni trascorsi a correre dietro a ranking e tornei. Sa bene che il tempo degli addii è oramai all’orizzonte, ci mancherebbe, ma, almeno fino a questo momento, non ha voluto pianificare nulla.

Adesso, invece, qualcosa è cambiato. Il tennista di Arma di Taggia debutterà domani al Foro Italico, per l’edizione 2025 degli Internazionali d’Italia. E c’è qualcosa che era corretto i suoi sostenitori sapessero, prima di gustarsi il suo match di esordio contro Jacob Fearnley. Una notizia di quelle che lasciano l’amaro in bocca, sebbene fosse facilmente prevedibile che quel momento, a questo punto, fosse dietro l’angolo.

Il campione di origini liguri ha comunicato la sua decisione, molto importante, nell’ambito di un’intervista che ha concesso nei giorni scorsi a Sky ma che è andata in onda solo oggi, mercoledì 7 maggio. Il contenuto di questa intervista, manco a dirlo, è andato subito virale. Il perché è presto detto: Fognini non lo dice apertamente, ma c’è un dettaglio dal quale è possibile evincere che il momento dei “saluti” sia, oramai, all’orizzonte. Che ci piaccia o no.

Fognini, decisione presa: non la vedrà più

Queste le parole di Fognini: “Ho deciso che questo sarà il mio ultimo Roma. Voglio dare spazio ai giovani – questa la rivelazione del tennista azzurro – come è giusto che sia. Penso sia giusto così, ho fatto una bellissima carriera di cui sono contento. Come per tutte le cose, c’è un inizio e c’è una fine”.

Ha fatto riferimento solo ed esclusivamente agli Internazionali, ma è probabile che la decisione di dire addio a Roma sia inglobata in una scelta ben più ampia. Che Fognini abbia deciso di tirare i remi in barca e di mettere un punto alla sua, effettivamente straordinaria, carriera di tennista? A meno che, s’intende, questa sua decisione non si limiti ai soli Internazionali d’Italia, vista la frase che ha detto subito dopo aver sganciato questa bomba.

“Questo (quello al Foro Italico, ndr) è il torneo che per noi italiani mette pressioni extra: aver battuto Andy quel giorno (nel 2017, ndr) resterà indimenticabile”. Per quanto difficile possa sembrare, dunque, un po’ per la sua età e un po’ per le ultime performance, non è ancora detta, in realtà, l’ultima parola.