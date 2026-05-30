Pronostici Segunda División 31 maggio: novanta minuti d’inferno per gli ultimi verdetti

Segunda División, va in archivio anche la regular season del campionato cadetto spagnolo: l’Almería deve vincere per avere un vantaggio enorme ai playoff, spareggio salvezza a Leganés.

L’ultimo capitolo del campionato cadetto spagnolo promette 90 minuti ad altissima intensità, dove motivazioni e calcoli geometrici la faranno da padrone. Riflettori puntati in primis sul fortino andaluso per Almería-Real Valladolid.

I padroni di casa, terzi in classifica, hanno l’obbligo assoluto di vincere per blindare il piazzamento sul podio, una posizione che nei playoff garantisce un vantaggio enorme (in caso di parità dopo i supplementari avanza la miglior classificata, senza lotteria dei rigori). L’Almería ha frenato di schianto nel momento clou, raccogliendo appena un punto nelle ultime tre uscite e vedendo sfumare la promozione diretta; contro un Valladolid già salvo, senza obiettivi e reduce da due pesanti KO (ben 6 gol incassati), gli andalusi non possono sbagliare, anche perché la settima in classifica spinge a soli due punti di distanza.

Scenario opposto e clima di totale euforia al Riazor per Deportivo La Coruña-Las Palmas. Il Depor, secondo e già matematicamente promosso nella massima serie dopo ben 8 anni di inferno, vivrà una passerella d’onore davanti al proprio pubblico. I veri punti in palio pesano però sulle spalle del Las Palmas: quinti in classifica, i canari hanno gettato al vento un match point pareggiando in casa contro il Saragozza già retrocesso, e ora hanno un disperato bisogno di strappare almeno un pareggio per non rischiare di essere scalzati dalla zona playoff. Considerando che gli ospiti hanno perso solo una volta nelle ultime sei e che entreranno in campo con il coltello tra i denti, la motivazione secondo noi farà la differenza.

Le previsioni sulle altre partite

Il secondo blocco di partite sposta la tensione sia sui margini della zona playoff che nei bassifondi della graduatoria. Al Nou Estadi Castàlia va in scena uno scontro da dentro o fuori tra Castellón ed Eibar.

I valenciani occupano la sesta posizione a quota 69 punti, l’ultimo slot disponibile per la postseason. E vantano una regolarità impressionante: una sola sconfitta da metà marzo e gol a segno ininterrottamente da gennaio. L’Eibar, ottavo a -2, cerca un miracolo quasi fantascientifico: deve espugnare Castellón e sperare nel contemporaneo KO interno del Burgos contro l’Andorra disinteressato. Con i padroni di casa nettamente favoriti dai bookmaker e spinti da un attacco prolifico, la gara promette di sbloccarsi rapidamente.

Chiusura drammatica con lo scontro salvezza tra Leganés e Mirandés. Gli ospiti, quartultimi, sono protagonisti di un miracolo sportivo: a metà marzo erano desolatamente ultimi a -10 dalla salvezza, mentre ora vincendo aggancerebbero il Leganés a quota 43 e sarebbero salvi grazie agli scontri diretti favorevoli (0-0 all’andata). Ai padroni di casa basta un pareggio per festeggiare, e considerando il loro stato di forma disastroso – un solo punto nelle ultime sei gare e appena due gol fatti – erigeranno un muro difensivo a oltranza. La maggiore freschezza mentale e la spinta emotiva del Mirandés suggeriscono che gli ospiti eviteranno la sconfitta in un match dalle pochissime emozioni.

Possibili vincenti

Las Palmas o pareggio (in Deportivo La Coruna-Las Palmas)

Almería (in Almeria-Real Valladolid)

Castellón (in Castellón-Eibar)

Mirandés o pareggio (in Leganés-Mirandés)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Castellón-Eibar

Almería-Real Valladolid

La partita da meno di tre gol complessivi

Leganés-Mirandés

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