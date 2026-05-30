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I pronostici di sabato 30 maggio: finale Champions League, Brasileirao e amichevoli internazionali

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I pronostici di sabato 30 maggio, c’è la finale di Champions League PSG-Arsenal, partite del Brasileirao e amichevoli internazionali

Puntuale come i primi caldi di stagione, arriva l’evento più atteso dai calciofili di tutto il pianeta: la finale di Champions League. Prima del Mondiale nordamericano che si prepara a debuttare in versione extra-large (e, ahinoi, di nuovo senza Italia), è l’ultimo atto della coppa dalle grandi orecchie tra PSG e Arsenal a catalizzare l’attenzione degli appassionati.

I pronostici di sabato 30 maggio: finale Champions League, Brasileirao e amichevoli internazionali (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Sul prato del Puskas Stadium di Budapest si sfidano due squadre tra quelle squadre che più hanno brillato, sia a livello nazionale che continentale, nell’annata che sta volgendo al termine. Non a caso parliamo dei neocampioni di Francia e soprattutto di quelli d’Inghilterra.

Sebbene il PSG sia una macchina da gol, la sensazione è che assisteremo ad una finale che potrebbe addormentarsi sui binari dell’equilibrio e della prudenza. L’Arsenal erigerà una diga per non concedere transizioni letali ai francesi, mentre Luis Enrique sa che esporsi ai piazzati dei Gunners può rivelarsi fatale. Ci aspettiamo un match bloccato per larghi tratti, tattico e deciso dai dettagli.

I campioni in carica, anche per via del probabile strapotere di Kvara sulla sinistra, restano leggermente favoriti per la vittoria della coppa. L’abitudine a giocare queste partite (hanno già eliminato Chelsea, Liverpool e Bayern nel percorso) e i precedenti dello scorso anno in semifinale (doppio successo parigino tra Londra e Parigi) conferiscono al PSG una maturità internazionale leggermente superiore rispetto a un Arsenal che potrebbe pagare dazio alla tensione emotiva della sua prima finale dopo 20 anni. Immaginiamo un classico copione da dentro o fuori sul filo del rasoio.

Pronostici: la scelta del Veggente

MULTIGOL CASA 2-4 in Scozia-Curaçao, Amichevole, ore 14:00

Vincenti

  • PSG O PAREGGIO (in PSG-Arsenal, Champions League, ore 18:00)
  • FLAMENGO (in Flamengo-Coritiba, Brasileirao, ore 21:00)
  • ECUADOR (in Ecuador-Arabia Saudita, Amichevole, ore 01:30)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • AIK-Sirius, Allsvenskan, ore 15:00
  • HJK-Mariehamn, Veikkausliiga, ore 14:00
  • Hobro-Middelfart, First Division Danimarca, ore 15:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • B 93-Aarhus Fremad, First Division Danimarca, ore 15:00
  • Odd-Lyn, First Division, ore 16:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 7.25 GOLDBET ; 7.78 SPORTBET; 7.25 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1 + NO GOL in Gremio-Corinthians, Serie A, ore 22:30

 

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