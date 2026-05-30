Pronostico Svizzera-Giordania: Yakin fa le prove contro una debuttante

Svizzera-Giordania è un’amichevole e si gioca domenica alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Svizzera, alla sua sesta partecipazione di fila a un campionato del mondo, è la favorita numero uno per il primo posto del gruppo B, quello in cui sarebbe finita l’Italia se non fosse avvenuto il suicidio sportivo azzurro in Bosnia lo scorso marzo.

Gli elvetici, che ormai vantano una certa esperienza quando si tratta di giocare le manifestazioni internazionali (fuori ai quarti di finale agli ultimi Europei, contro l’Inghilterra ai rigori), non sembrano avere rivali credibili: oltre ai bosniaci, ci sono i padroni di casa del Canada e il Qatar.

Del resto, la truppa di Murat Yakin non ha incontrato ostacoli nelle qualificazioni, stravincendo il proprio girone, composto anche da Kosovo, Slovenia e Svezia. Nessuna vittoria, tuttavia, nelle amichevoli disputate a marzo: sconfitta rocambolesca contro la Germania (3-4) e pari a occhiali in Norvegia. Yakin, a distanza di un paio di mesi, testerà la forma dei suoi giocatori nei due match con Giordania e Australia – che come la Nati parteciperanno al Mondiale nordamericano – prima di partire per gli States. A San Gallo è in programma l’amichevole con la Giordania: per l’Al-Nashama è la prima storica qualificazione a una rassegna iridata. Un motivo di grande orgoglio per Tamari e compagni, che nel gruppo J se la vedranno con i campioni del mondo in carica dell’Argentina, l’Austria e l’Algeria. Nelle amichevoli di marzo la Giordania se l’è cavata, evitando la sconfitta sia con il Costa Rica sia con la Nigeria (entrambi i match sono terminati 2-2).

Come vedere Svizzera-Giordania in diretta tv e in streaming

Svizzera-Giordania è in programma domenica alle 15:00 al Kybunpark di San Gallo, in Svizzera. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Un test storico che mette di fronte per la prima volta in assoluto queste due selezioni, separate da ben 44 posizioni nel ranking FIFA (19esimo posto per gli elvetici, 63esimo per i mediorientali). La Svizzera vuole ritrovare il feeling con la vittoria dopo i test di marzo: Yakin userà questa passerella per ruotare gli uomini prima del secondo collaudo con l’Australia.

La Giordania a marzo ha dimostrato di essere una squadra viva e spensierata, capace di imporre il 2-2 sia al Costa Rica che alla Nigeria. Tuttavia, la solidità difensiva e l’esperienza tattica degli svizzeri rappresentano un ostacolo di ben altra categoria per i debuttanti. La Svizzera ha una caratura tecnica nettamente superiore e l’obbligo di regalare un successo convincente al proprio pubblico prima della partenza per il Nord America. Per chi cerca una quota di valore, l’andamento recente della Giordania (4 gol fatti a marzo contro avversari di livello) unito alla difesa allegra mostrata dagli elvetici con la Germania suggerisce che Tamari e compagni potrebbero togliersi la soddisfazione storica di graffiare la retroguardia svizzera in contropiede.

Le probabili formazioni di Svizzera-Giordania

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Zakaria, Akanji, Elvedi; Aebischer, Freuler, Jashari, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas.

GIORDANIA (5-3-2): Abu Laila; Assaf, Nasib, Al-Arab, Abualnadi, Taha; Al-Rashdan, Al Rawabdeh, Al-Mardi; Sabra, Tamari.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1