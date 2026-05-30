Home » CALCIO » Pronostico Ecuador-Arabia Saudita: c’è una grossa differenza

Pronostico Ecuador-Arabia Saudita: c’è una grossa differenza

di

Ecuador-Arabia Saudita è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Iniziano le grandi manovre in vista del Mondiale. Ed Ecuador e Arabia Saudita si affrontano per la seconda volta nella propria storia dopo il primo incrocio di quattro anni fa che era finito zero a zero. Entrambe saranno impegnate nella manifestazione che partirà il prossimo 11 giugno. Peccato che di nuovo noi italiani saremo costretti a guardare.

Pronostico Ecuador-Arabia Saudita
Pronostico Ecuador-Arabia Saudita: c’è una grossa differenza (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il cammino dei sudamericani nella fase di qualificazione è stato clamoroso: infatti la campagna è stata chiusa al secondo posto, alle spalle della sola Argentina campione del Mondo. Nessuno se lo aspettava, ma le qualità ci sono e questa nazione è in una fase crescente del proprio percorso di programmazione. L’Arabia Saudita invece ha esonerato, solo due mesi da, Renard, affidando la panchina per il Mondiale a Donis. Insomma, in questo caso le cose non stanno andando per il verso giusto. Ma c’è la sensazione, comunque, di aver fatto la scelta giusta.

A differenza di quanto successo nell’unico incrocio, quindi, l’Ecuador, anche per via di quello che vi abbiamo detto, sembra essere assai favorito in questa amichevole. Anche perché vincere aiuta a vincere.

Come vedere Ecuador-Arabia Saudita in diretta tv e in streaming

Ecuador-Arabia Saudita, in programma domenica alle all’1:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Ecuador è quotata 1.48 su GoldbetLottomatica e SportBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.50 su GoldbetLottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Ci pare possa serenamente venire fuori una vittoria dell’Ecuador, dentro una sfida con una sola squadra a segno. Il problema dell’Arabia Saudita è sempre stato quello della sterilità offensiva, quindi non vediamo come i sauditi possano riuscire a trovare la via del gol.

Le probabili formazioni di Ecuador-Arabia Saudita

ECUADOR (4-3-3): Valle; Franco, Ordonez, Torres, Estupinan; M. Caicedo, Vite, Paez; Yeboah, Plata, E. Valencia.
ARABIA SAUDITA (4-4-2): Al-Owais; Abdulhamid, Al-Tambakti, Thikri, Kadish; Kanno, Al-Juwayr, Al-Shamat, Al-Dawsari; Al-Hamdan, Al-Buraikan.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0
Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni