Pronostico Ecuador-Arabia Saudita: c’è una grossa differenza

Ecuador-Arabia Saudita è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Iniziano le grandi manovre in vista del Mondiale. Ed Ecuador e Arabia Saudita si affrontano per la seconda volta nella propria storia dopo il primo incrocio di quattro anni fa che era finito zero a zero. Entrambe saranno impegnate nella manifestazione che partirà il prossimo 11 giugno. Peccato che di nuovo noi italiani saremo costretti a guardare.

Il cammino dei sudamericani nella fase di qualificazione è stato clamoroso: infatti la campagna è stata chiusa al secondo posto, alle spalle della sola Argentina campione del Mondo. Nessuno se lo aspettava, ma le qualità ci sono e questa nazione è in una fase crescente del proprio percorso di programmazione. L’Arabia Saudita invece ha esonerato, solo due mesi da, Renard, affidando la panchina per il Mondiale a Donis. Insomma, in questo caso le cose non stanno andando per il verso giusto. Ma c’è la sensazione, comunque, di aver fatto la scelta giusta.

A differenza di quanto successo nell’unico incrocio, quindi, l’Ecuador, anche per via di quello che vi abbiamo detto, sembra essere assai favorito in questa amichevole. Anche perché vincere aiuta a vincere.

Come vedere Ecuador-Arabia Saudita in diretta tv e in streaming

Ecuador-Arabia Saudita, in programma domenica alle all’1:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria dell’Ecuador è quotata 1.48 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.50 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Ci pare possa serenamente venire fuori una vittoria dell’Ecuador, dentro una sfida con una sola squadra a segno. Il problema dell’Arabia Saudita è sempre stato quello della sterilità offensiva, quindi non vediamo come i sauditi possano riuscire a trovare la via del gol. Le probabili formazioni di Ecuador-Arabia Saudita ECUADOR (4-3-3): Valle; Franco, Ordonez, Torres, Estupinan; M. Caicedo, Vite, Paez; Yeboah, Plata, E. Valencia.

ARABIA SAUDITA (4-4-2): Al-Owais; Abdulhamid, Al-Tambakti, Thikri, Kadish; Kanno, Al-Juwayr, Al-Shamat, Al-Dawsari; Al-Hamdan, Al-Buraikan. POSSIBILE RISULTATO: 1-0