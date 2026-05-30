Pronostico Ecuador-Arabia Saudita: c’è una grossa differenza

Ecuador-Arabia Saudita è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla
Iniziano le grandi manovre in vista del Mondiale. Ed Ecuador e Arabia Saudita si affrontano per la seconda volta nella propria storia dopo il primo incrocio di quattro anni fa che era finito zero a zero. Entrambe saranno impegnate nella manifestazione che partirà il prossimo 11 giugno. Peccato che di nuovo noi italiani saremo costretti a guardare.
Il cammino dei sudamericani nella fase di qualificazione è stato clamoroso: infatti la campagna è stata chiusa al secondo posto, alle spalle della sola Argentina campione del Mondo. Nessuno se lo aspettava, ma le qualità ci sono e questa nazione è in una fase crescente del proprio percorso di programmazione. L’Arabia Saudita invece ha esonerato, solo due mesi da, Renard, affidando la panchina per il Mondiale a Donis. Insomma, in questo caso le cose non stanno andando per il verso giusto. Ma c’è la sensazione, comunque, di aver fatto la scelta giusta.
A differenza di quanto successo nell’unico incrocio, quindi, l’Ecuador, anche per via di quello che vi abbiamo detto, sembra essere assai favorito in questa amichevole. Anche perché vincere aiuta a vincere.
Come vedere Ecuador-Arabia Saudita in diretta tv e in streaming
Ecuador-Arabia Saudita, in programma domenica alle all’1:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria dell’Ecuador è quotata 1.48 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.50 su Goldbet e Lottomatica.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Ci pare possa serenamente venire fuori una vittoria dell’Ecuador, dentro una sfida con una sola squadra a segno. Il problema dell’Arabia Saudita è sempre stato quello della sterilità offensiva, quindi non vediamo come i sauditi possano riuscire a trovare la via del gol.
Le probabili formazioni di Ecuador-Arabia Saudita
ECUADOR (4-3-3): Valle; Franco, Ordonez, Torres, Estupinan; M. Caicedo, Vite, Paez; Yeboah, Plata, E. Valencia.
ARABIA SAUDITA (4-4-2): Al-Owais; Abdulhamid, Al-Tambakti, Thikri, Kadish; Kanno, Al-Juwayr, Al-Shamat, Al-Dawsari; Al-Hamdan, Al-Buraikan.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus