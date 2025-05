Sinner non perde tempo: ribaltone last minute a Roma

In cima ai pensieri di Jannik Sinner, nel fatidico giorno del suo rientro, c’era questo: il numero 1 del mondo l’ha fatto in men che non si dica.

Ha sorriso come non aveva mai fatto prima d’ora quando, nelle scorse ore, ha calcato la terra rossa di Roma tra i cori e le urla del pubblico capitolino. I tifosi non stavano nella pelle al pensiero che tornasse in campo dopo 3 mesi di stop, ragion per cui gli hanno dedicato un’accoglienza estremamente calorosa.

Quell’affetto Jannik Sinner se l’è preso tutto, felice com’era, a sua volta, di essere tornato alla vita e al tennis dopo questo lunghissimo periodo di sospensione. Si è goduto, dunque, la magica atmosfera del Foro Italico, così come il suo primo allenamento, propedeutico al match di sabato. Il numero 1 del mondo esordirà agli Internazionali d’Italia giocando contro il vincitore della sfida in programma tra Federico Cinà e Mariano Navone ed è parso particolarmente carico e motivato.

Nonché tranquillo, almeno a giudicare dalle dichiarazioni che ha rilasciato nell’intervista a margine della sessione di allenamento. Nel corso della quale, ad un certo punto, ancora prima che qualcuno glielo chiedesse, ha ben pensato di mettere i puntini sulle “i” e di fare chiarezza circa un argomento del quale si è ampiamente dibattuto nei giorni scorsi.

Sinner ha fatto presto: confessioni al Foro Italico

Il riferimento non è alla vicenda Clostebol e agli effetti, presunti ed effettivi, della sospensione concordata con la Wada, bensì alle foto che sono circolate prima dello scorso weekend.

Ovvero quelle, pubblicate da Chi, che lo ritraevano in compagnia di Lara Leito, una bellissima modella russa che si era guadagnata, in men che non si dica, l’etichetta di nuova fidanzata di Jannik. Sinner, a tal proposito, non ha perso tempo. Uno dei suoi primi pensieri è stato, infatti, quello di spiegare cosa realmente si nascondesse dietro le immagini diffuse a mezzo stampa e web.

“Sono rimasto molto sorpreso da alcune foto – ha detto, sorridendo – Ho notato molta attenzione anche fuori dal campo. Intanto voglio dire che non sono coinvolto in nessun tipo di relazione. Non ho una relazione. Sono felice di tornare qui, dopo tre lunghi mesi, mi sono allenato duramente, sono tornato al campo, ho passato del tempo con i miei amici e la mia famiglia”. Nessuna love story in corso, pertanto, con l’affascinante 31enne, sebbene il bacio immortalato in foto, al termine di una cena al Country Club, sembrasse suggerire il contrario.