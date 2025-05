Sinner, tutto e subito: insieme a Lara arriva pure il grande passo

Jannik Sinner ha fatto tesoro di questi tre mesi di sospensioni e ha addirittura deciso di fare il grande passo: che novità per il campione altoatesino.

Abbiamo erroneamente pensato, per oltre due mesi, che avesse trascorso i suoi giorni senza tennis barcamenandosi tra gli allenamenti in palestra e gli incontri con amici appartenenti ad altri universi sportivi. Non avevamo idea, in tutta onestà, che in questo lungo lasso di tempo si fosse rifatto una vita, nel vero senso della parola.

Ma Jannik Sinner, a quanto pare, non ha perso un solo istante. Ha fatto tesoro di questi 90 giorni, tanto è vero che, ad un certo punto, ce lo siamo ritrovati al fianco di una nuova, e bellissima, ragazza. Lara Leito, modella russa di 31 anni, sarebbe la sua nuova fidanzata, sebbene a parte qualche scatto rubato non ci siano conferme ufficiali a supporto di questa teoria. Ma le foto, si sa, in questi casi parlano chiaro. E bugie non ne dicono.

Non è questa, ad ogni modo, la sola novità nell’universo Sinner. Jannik si è anche regalato – era ora – una casa nuova di zecca. In precedenza, il numero 1 del mondo viveva in affitto nel Principato di Monaco, dove risiedono, come lui, molti altri tennisti, ma adesso ha ritenuto che fosse giunto il momento di investire in un appartamento di proprietà. Anche perché le sue finanze, adesso, lo permettono eccome, a differenza di quando s’incordava le racchette da solo a Bordighera per risparmiare.

Sinner fedelissimo a Montecarlo: il campione ha messo radici

Non ha lasciato Montecarlo, però, il che genererà, come facilmente intuibile, nuove polemiche da parte di quanti ritengono che non sia eticamente corretto che gli atleti milionari vivano lì per subire una minore pressione fiscale.

E non sarebbe neanche questo, a sentir lui, il motivo della sua scelta: “Onestamente sto molto bene qua – ha detto nell’intervista alla Rai, riferendosi a Montecarlo – mi sento a casa perché chi vive qua non è invadente. Ne parlavamo con il coach: se non fossi qua non saprei dove andare per allenarmi, perché abbiamo campi da tennis, la terra e il cemento, delle palestre incredibili. Il tempo è ottimo e ci sono tanti giocatori con i quali allenarsi”.

Per il resto, riservato com’è, sarà difficile estorcergli altri dettagli relativi a questo nuovo appartamento. Si sa solo che è più distante dal Country Club di quanto non fosse la casa precedente, ma che avrebbe ancora una metratura maggiore. Che gli servirà di sicuro, essendo deputata ad ospitare, si presume, un elevatissimo numero di trofei.