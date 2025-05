Rivale da Oscar per Sinner: sguardi di fuoco sul red carpet

Il numero 1 del tennis mondiale “contro” un premio Oscar: ecco chi è il nuovo ed inaspettato “rivale in amore” del campione altoatesino Jannik Sinner.

Non tutti i mali vengono per nuocere. E lo sa bene Jannik Sinner, per il quale, a quanto pare, la sospensione è stata, in un certo senso, galeotta. Se non fosse rimasto fermo ai box per tre mesi, d’altronde, non avrebbe avuto tanto tempo libero a disposizione e non avrebbe mai conosciuto, molto probabilmente, la sua nuova ed attuale, sebbene ancora solo presunta, fidanzata.

L’incontro fatale tra lui e Lara Leito, la modella russa 31enne con il quale sembra faccia coppia fissa ora, sarebbe avvenuta a Montecarlo. Un video pubblicato dal Corriere della Sera qualche ora fa, risalente allo scorso anno, dimostrerebbe però che esisteva un legame – non necessariamente di natura romantica – tra i due già da qualche tempo. Era l’aprile del 2024 quando lei seguiva un suo allenamento dalle tribune del Country Club, il che ha inevitabilmente sollevato degli interrogativi a proposito delle origini di questa relazione.

Non è sospetto, invece, il fatto che lei fosse a Montecarlo: la bella Lara è da sempre un’assidua frequentatrice degli ambienti monegaschi e, più in generale, della Costa Azzurra. Ha calcato red carpet molto importanti, a queste latitudini, come quelli del Montecarlo Film Festival e del Gala Global Ocean Opera. Fu al Festival di Cannes, però, che la sua vita cambiò, all’improvviso, per sempre.

Non immagini chi sia l’ex di Lara Leito

Qui conobbe, nel 2012, l’uomo che è stato al suo fianco per ben 10 anni: l’attore Adrien Brody, che nel corso della sua carriera ha vinto il premio Oscar per la magistrale interpretazione nel film Il pianista.

Entrambi sono sempre stati molto discreti e riservati, ma la rottura destò, per ovvie ragioni, un grande scalpore. La modella e l’attore si sarebbero lasciati intorno al 2023, ma non sono mai stati resi noti i veri motivi del loro allontanamento. Alcuni tabloid americani si sono limitati a suggerire che le ragioni fossero da ricercarsi nel fatto che avessero due stili di vita incompatibili, tuttavia è doveroso sottolineare che nessuna conferma ufficiale in tal senso è mai arrivata dai diretti interessati.

Dopo l’addio, Brody ha continuato a dedicarsi ai suoi progetti lavorativi, sia cinematografici che televisivi, mentre lei ha iniziato ad essere sempre più attiva sui social media, senza mai lasciare, naturalmente, il mondo della moda. Ignara, o forse no, chi può dirlo, che un giorno sarebbe diventata wag e dolce metà del re del tennis.