Madrid in love: chi è la nuova fiamma del tennista latin lover

Grigor Dimitrov ha fatto centro ancora una volta: ecco chi è la nuova fiamma che era con il tennista bulgaro al Mutua Madrid Open.

Con la racchetta ci sa fare. E in amore, a quanto pare, pure. Lo dimostra il fatto che Grigor Dimitrov, oggi sedicesimo nella classifica mondiale dei tennisti, abbia avuto diverse relazioni. La maggior parte delle quali, oltretutto, con donne che definire bellissime sarebbe estremamente riduttivo. A partire dall’ultima, la splendida Madalina Ghenea, nota per essere una delle modelle e attrici più affascinanti al mondo.

Prima ancora c’erano state, al suo fianco, stelle del calibro di Maria Sharapova, Nicole Scherzinger e Lolita Osmanova. Tutto si può dire, insomma, tranne che il campione bulgaro non abbia gusti ineccepibili e anche molto sofisticati in fatto di donne. Nel caso in cui, però, si volesse un’ulteriore conferma, vi basti sapere che anche la sua ultima, ma ancora solo presunta, fiamma è di una bellezza assolutamente sconcertante.

Negli ultimi tempi si vociferava di un possibile flirt con l’attrice turca Ekin-Su Cülcüloğlu, che ha partecipato al format Love Island. I due sono stati avvistati in diverse città europee, ma non hanno mai ufficializzato la loro relazione. Nel frattempo, però, ecco spuntare dal nulla un’altra possibile fidanzata di Dimitrov.

Per Dimitrov a Madrid c’è la bella Eiza: qui gatta ci cova

Ancora una volta, il tennista è finito sotto i riflettori per via di un avvistamento avvenuto durante il primo turno del Mutua Madrid Open. A sostenerlo, tra gli spalti, c’era un’attrice e cantante messicana, piuttosto famosa, che ha fatto il tifo per lui in maniera sfegatata.

Il suo nome è Eiza González, che era allo stadio, oltretutto, in compagnia di Eva Longoria, che, proprio come la sua amica, tifava per l’affascinante tennista bulgaro. Al termine del match, Eiza si è avvicinata a lui per congratularsi per la vittoria su Jarry e pare che i due siano stati molto affettuosi l’uno con l’altra. Ecco perché, pur in assenza di conferme ufficiali, la voce di un presunto flirt è iniziata a girare in men che non si dica.

I due potrebbero essere solo amici e niente più, certo, ma qualcosa, dati i trascorsi di Grigor il latin lover, ci suggerisce che così non sia. Che sia altamente probabile, al contrario, che sia vero, come si dice, che sia nata una simpatia tra il tennista e la bella attrice e cantante. Se sia così o meno lo scopriremo, comunque, quanto prima.